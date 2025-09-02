SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Eric blb
Vojtech Dubina

Eric blb

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 147%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 081
Profit Trade:
984 (91.02%)
Loss Trade:
97 (8.97%)
Best Trade:
9.12 USD
Worst Trade:
-30.63 USD
Profitto lordo:
1 298.15 USD (180 303 pips)
Perdita lorda:
-564.84 USD (71 390 pips)
Vincite massime consecutive:
153 (168.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.10 USD (153)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
99.68%
Massimo carico di deposito:
32.14%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
363
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
512 (47.36%)
Short Trade:
569 (52.64%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-5.82 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-85.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.89 USD (12)
Crescita mensile:
45.39%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
353.84 USD (24.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.05% (355.82 USD)
Per equità:
51.82% (498.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 109
EURJPY 109
AUDJPY 59
AUDCAD 58
GBPSGD 57
GBPAUD 53
AUDNZD 53
GBPCAD 47
GBPUSD 40
USDSGD 37
AUDUSD 34
EURAUD 33
EURGBP 28
CADCHF 27
NZDCHF 27
NZDJPY 25
NZDCAD 24
USDCHF 23
EURUSD 23
GBPCHF 23
AUDCHF 21
CHFSGD 20
EURCAD 19
EURNZD 19
SGDJPY 18
CHFJPY 17
GBPJPY 15
USDJPY 14
NZDUSD 13
EURSGD 12
AUDSGD 12
CADJPY 5
USDCAD 5
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 46
EURJPY 83
AUDJPY 86
AUDCAD 23
GBPSGD 41
GBPAUD 76
AUDNZD -24
GBPCAD 42
GBPUSD 40
USDSGD -11
AUDUSD -18
EURAUD 60
EURGBP 35
CADCHF 22
NZDCHF 15
NZDJPY 28
NZDCAD 12
USDCHF 16
EURUSD 34
GBPCHF 33
AUDCHF 29
CHFSGD 20
EURCAD -43
EURNZD 0
SGDJPY 24
CHFJPY 5
GBPJPY 29
USDJPY 28
NZDUSD -46
EURSGD 19
AUDSGD 13
CADJPY 8
USDCAD 4
EURCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 9.6K
EURJPY 14K
AUDJPY 14K
AUDCAD 3.7K
GBPSGD 6K
GBPAUD 12K
AUDNZD -2K
GBPCAD 6.6K
GBPUSD 4.3K
USDSGD -192
AUDUSD -1.5K
EURAUD 9.3K
EURGBP 2.7K
CADCHF 1.9K
NZDCHF 1.3K
NZDJPY 4.1K
NZDCAD 1.9K
USDCHF 1.5K
EURUSD 3.5K
GBPCHF 2.7K
AUDCHF 2.4K
CHFSGD 2.3K
EURCAD -6K
EURNZD -42
SGDJPY 3.8K
CHFJPY 898
GBPJPY 4.6K
USDJPY 4.3K
NZDUSD -4.2K
EURSGD 2.4K
AUDSGD 1.8K
CADJPY 1.1K
USDCAD 614
EURCHF 311
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.12 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 153
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +168.10 USD
Massima perdita consecutiva: -85.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
1.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.33 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.50 × 4
Coinexx-Live
1.83 × 6
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 179
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 1271
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
2.44 × 55
FPMarketsLLC-Live
2.67 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 395
Exness-MT5Real7
3.55 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
GOMarketsMU-Live
3.74 × 35
Exness-MT5Real12
3.87 × 38
VantageInternational-Live 3
3.89 × 18
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
ECMarkets-MT5-Live01
4.25 × 4
Exness-MT5Real3
4.33 × 6
LiteFinance-MT5-Live
4.33 × 9
68 più
Non ci sono recensioni
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 03:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 01:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 00:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 23:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 22:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 21:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 21:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 17:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
