Mikhail Ovodov

Rucynaia torgjvlia

Mikhail Ovodov
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
63 (45.65%)
Loss Trade:
75 (54.35%)
Best Trade:
5 914.97 RUB
Worst Trade:
-6 840.09 RUB
Profitto lordo:
61 543.62 RUB (8 186 pips)
Perdita lorda:
-69 285.64 RUB (7 878 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (7 424.46 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
7 424.46 RUB (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
45.17%
Massimo carico di deposito:
102.45%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
71 (51.45%)
Short Trade:
67 (48.55%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-56.10 RUB
Profitto medio:
976.88 RUB
Perdita media:
-923.81 RUB
Massime perdite consecutive:
10 (-13 300.04 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-13 300.04 RUB (10)
Crescita mensile:
-27.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 742.02 RUB
Massimale:
24 019.29 RUB (66.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.42% (23 947.69 RUB)
Per equità:
15.42% (6 573.67 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 308
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 914.97 RUB
Worst Trade: -6 840 RUB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +7 424.46 RUB
Massima perdita consecutiva: -13 300.04 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ПАРЕ ЕВРО ДОЛЛАР
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 02:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
