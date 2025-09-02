SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SM Grid
Larissa Christou

SM Grid

Larissa Christou
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
DPrimeVU-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
997
Profit Trade:
649 (65.09%)
Loss Trade:
348 (34.90%)
Best Trade:
234.64 USD
Worst Trade:
-265.65 USD
Profitto lordo:
15 279.22 USD (4 137 154 pips)
Perdita lorda:
-15 162.41 USD (3 670 162 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (849.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
849.81 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
92.32%
Massimo carico di deposito:
16.90%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
314
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
524 (52.56%)
Short Trade:
473 (47.44%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
23.54 USD
Perdita media:
-43.57 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 685.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 685.07 USD (14)
Crescita mensile:
-5.23%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
929.91 USD
Massimale:
3 969.71 USD (17.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.60% (3 969.71 USD)
Per equità:
16.50% (3 707.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30.s 411
GER40.s 248
NAS100.s 214
SP500.s 85
XAUUSD.s 35
USDCHF.s 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30.s 456
GER40.s 276
NAS100.s -451
SP500.s -148
XAUUSD.s 169
USDCHF.s -186
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30.s 483K
GER40.s 80K
NAS100.s -93K
SP500.s -7.4K
XAUUSD.s 5.8K
USDCHF.s -1.1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +234.64 USD
Worst Trade: -266 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +849.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 685.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SM Grid
30USD al mese
1%
0
0
USD
20K
USD
5
41%
997
65%
92%
1.00
0.12
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.