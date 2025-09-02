- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
22 (68.75%)
Loss Trade:
10 (31.25%)
Best Trade:
9.21 USD
Worst Trade:
-10.13 USD
Profitto lordo:
77.51 USD (4 729 pips)
Perdita lorda:
-52.69 USD (2 818 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (36.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.74 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
43.03%
Massimo carico di deposito:
9.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
14 (43.75%)
Short Trade:
18 (56.25%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-5.27 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.56 USD (3)
Crescita mensile:
8.35%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.11 USD
Massimale:
17.89 USD (9.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.88% (6.81 USD)
Per equità:
16.15% (58.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|8
|CADJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|17
|CADJPY
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|817
|EURUSD
|1.4K
|CADJPY
|-293
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.21 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.74 USD
Massima perdita consecutiva: -13.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 145
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.56 × 55
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 168
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
这个账户的资金来源于之前的super trend账户，这是一个原始账户。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
361
USD
USD
4
71%
32
68%
43%
1.47
0.78
USD
USD
16%
1:500