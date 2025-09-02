SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Super trend law
Lou Jun Li

Super trend law

Lou Jun Li
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
22 (68.75%)
Loss Trade:
10 (31.25%)
Best Trade:
9.21 USD
Worst Trade:
-10.13 USD
Profitto lordo:
77.51 USD (4 729 pips)
Perdita lorda:
-52.69 USD (2 818 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (36.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.74 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
43.03%
Massimo carico di deposito:
9.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
14 (43.75%)
Short Trade:
18 (56.25%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-5.27 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.56 USD (3)
Crescita mensile:
8.35%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.11 USD
Massimale:
17.89 USD (9.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.88% (6.81 USD)
Per equità:
16.15% (58.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 21
EURUSD 8
CADJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 14
EURUSD 17
CADJPY -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 817
EURUSD 1.4K
CADJPY -293
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.21 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.74 USD
Massima perdita consecutiva: -13.56 USD

这个账户的资金来源于之前的super trend账户，这是一个原始账户。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Super trend law
30USD al mese
8%
0
0
USD
361
USD
4
71%
32
68%
43%
1.47
0.78
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.