- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
120 (77.41%)
Loss Trade:
35 (22.58%)
Best Trade:
19.89 USD
Worst Trade:
-20.41 USD
Profitto lordo:
183.18 USD (340 738 pips)
Perdita lorda:
-221.91 USD (292 933 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (18.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.05 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
18.00%
Massimo carico di deposito:
30.05%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
77 (49.68%)
Short Trade:
78 (50.32%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
1.53 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.33 USD (3)
Crescita mensile:
-17.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.74 USD
Massimale:
67.70 USD (27.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.38% (67.70 USD)
Per equità:
8.61% (19.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|BTCUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-32
|BTCUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-16K
|BTCUSD
|67K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.89 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.49 USD
Massima perdita consecutiva: -30.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|5.00 × 3
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.65 × 1421
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-17%
0
0
USD
USD
188
USD
USD
3
100%
155
77%
18%
0.82
-0.25
USD
USD
27%
1:200