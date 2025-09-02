SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Investment Raw Spread SL10
Rommy Wijaya

Investment Raw Spread SL10

Rommy Wijaya
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
128
Profit Trade:
94 (73.43%)
Loss Trade:
34 (26.56%)
Best Trade:
19.87 USD
Worst Trade:
-10.84 USD
Profitto lordo:
220.36 USD (189 438 pips)
Perdita lorda:
-191.08 USD (222 111 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
14.49%
Massimo carico di deposito:
28.07%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
72 (56.25%)
Short Trade:
56 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
2.34 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.45 USD (2)
Crescita mensile:
29.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.30 USD (27.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.20% (38.30 USD)
Per equità:
8.18% (9.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 70
XAUUSD 58
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -2
XAUUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -36K
XAUUSD 3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.87 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18.93 USD
Massima perdita consecutiva: -9.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 06:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.02 06:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 06:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
