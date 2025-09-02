- Crescita
Trade:
128
Profit Trade:
94 (73.43%)
Loss Trade:
34 (26.56%)
Best Trade:
19.87 USD
Worst Trade:
-10.84 USD
Profitto lordo:
220.36 USD (189 438 pips)
Perdita lorda:
-191.08 USD (222 111 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
14.49%
Massimo carico di deposito:
28.07%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
72 (56.25%)
Short Trade:
56 (43.75%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
2.34 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.45 USD (2)
Crescita mensile:
29.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.30 USD (27.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.20% (38.30 USD)
Per equità:
8.18% (9.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|70
|XAUUSD
|58
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-2
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-36K
|XAUUSD
|3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.87 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18.93 USD
Massima perdita consecutiva: -9.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
