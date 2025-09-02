- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 734
Profit Trade:
1 323 (76.29%)
Loss Trade:
411 (23.70%)
Best Trade:
59.03 USD
Worst Trade:
-22.57 USD
Profitto lordo:
1 707.24 USD (109 506 pips)
Perdita lorda:
-995.12 USD (105 765 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (8.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
85.67%
Massimo carico di deposito:
2.35%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.16
Long Trade:
839 (48.39%)
Short Trade:
895 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-39.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.83 USD (4)
Crescita mensile:
13.32%
Previsione annuale:
161.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
87.26 USD (10.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.83% (87.26 USD)
Per equità:
4.86% (26.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|1734
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|712
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.03 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.39 USD
Massima perdita consecutiva: -39.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
70USD al mese
404%
0
0
USD
USD
517
USD
USD
54
99%
1 734
76%
86%
1.71
0.41
USD
USD
14%
1:500