SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Shoyu Trading TMGM
Niwat Churat

Shoyu Trading TMGM

Niwat Churat
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 70 USD al mese
crescita dal 2024 404%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 734
Profit Trade:
1 323 (76.29%)
Loss Trade:
411 (23.70%)
Best Trade:
59.03 USD
Worst Trade:
-22.57 USD
Profitto lordo:
1 707.24 USD (109 506 pips)
Perdita lorda:
-995.12 USD (105 765 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (8.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
85.67%
Massimo carico di deposito:
2.35%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.16
Long Trade:
839 (48.39%)
Short Trade:
895 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-39.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.83 USD (4)
Crescita mensile:
13.32%
Previsione annuale:
161.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
87.26 USD (10.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.83% (87.26 USD)
Per equità:
4.86% (26.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 1734
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 712
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.03 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.39 USD
Massima perdita consecutiva: -39.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Shoyu Trading TMGM
70USD al mese
404%
0
0
USD
517
USD
54
99%
1 734
76%
86%
1.71
0.41
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.