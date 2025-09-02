- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
93 (62.83%)
Loss Trade:
55 (37.16%)
Best Trade:
636.34 USD
Worst Trade:
-450.62 USD
Profitto lordo:
2 140.76 USD (49 337 pips)
Perdita lorda:
-1 922.90 USD (64 284 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (104.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
637.37 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
59.58%
Massimo carico di deposito:
11.28%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
79 (53.38%)
Short Trade:
69 (46.62%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
23.02 USD
Perdita media:
-34.96 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-63.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-450.62 USD (1)
Crescita mensile:
12.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.63 USD
Massimale:
480.63 USD (20.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.02% (426.02 USD)
Per equità:
49.93% (968.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|218
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +636.34 USD
Worst Trade: -451 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.95 USD
Massima perdita consecutiva: -63.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 14
|
RubixFX-Live
|0.00 × 12
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 208
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
ICMarkets-Live04
|0.15 × 416
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 124
|
Pepperstone-Edge06
|0.64 × 218
|
FBS-Real-4
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.32 × 19
|
Pepperstone-Edge08
|2.14 × 485
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 5
16 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni