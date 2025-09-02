SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jianbu Gold Trader 16888
Yan Qing Zhao

Jianbu Gold Trader 16888

Yan Qing Zhao
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 13%
Pepperstone-Edge08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
93 (62.83%)
Loss Trade:
55 (37.16%)
Best Trade:
636.34 USD
Worst Trade:
-450.62 USD
Profitto lordo:
2 140.76 USD (49 337 pips)
Perdita lorda:
-1 922.90 USD (64 284 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (104.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
637.37 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
59.58%
Massimo carico di deposito:
11.28%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
79 (53.38%)
Short Trade:
69 (46.62%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
23.02 USD
Perdita media:
-34.96 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-63.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-450.62 USD (1)
Crescita mensile:
12.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.63 USD
Massimale:
480.63 USD (20.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.02% (426.02 USD)
Per equità:
49.93% (968.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 218
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +636.34 USD
Worst Trade: -451 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.95 USD
Massima perdita consecutiva: -63.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 28
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 14
RubixFX-Live
0.00 × 12
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live12
0.00 × 29
ICMarkets-Live06
0.00 × 16
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 17
ICMarkets-Live08
0.06 × 208
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
ICMarkets-Live04
0.15 × 416
ICMarkets-Live07
0.39 × 124
Pepperstone-Edge06
0.64 × 218
FBS-Real-4
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.32 × 19
Pepperstone-Edge08
2.14 × 485
ICMarkets-Live15
3.00 × 5
16 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 05:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 05:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 05:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 05:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 05:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
