Naufal Raihan Andayuri

EA Exclusive Trader Century

Naufal Raihan Andayuri
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
XMGlobal-MT5 10
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
113 (56.21%)
Loss Trade:
88 (43.78%)
Best Trade:
28.17 USD
Worst Trade:
-29.01 USD
Profitto lordo:
1 504.84 USD (281 474 pips)
Perdita lorda:
-1 070.91 USD (104 372 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (483.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
483.88 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
94.04%
Massimo carico di deposito:
11.61%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
158 (78.61%)
Short Trade:
43 (21.39%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
13.32 USD
Perdita media:
-12.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-84.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.79 USD (6)
Crescita mensile:
22.73%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.37 USD
Massimale:
442.30 USD (24.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.21% (442.30 USD)
Per equità:
4.08% (103.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 169
GBPJPY 24
EURUSD 4
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 430
GBPJPY 17
EURUSD -18
GBPUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 43K
GBPJPY 1.3K
EURUSD -1.1K
GBPUSD 885
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.17 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +483.88 USD
Massima perdita consecutiva: -84.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.33 × 3
We trade using a method that we have automated into an EA  for this Account

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 2%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

Platform : https://tradercentury.com/



Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.09.02 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 04:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
