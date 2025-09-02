- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|169
|GBPJPY
|24
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|430
|GBPJPY
|17
|EURUSD
|-18
|GBPUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|43K
|GBPJPY
|1.3K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|885
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.33 × 3
We trade using a method that we have automated into an EA for this Account
We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".
This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)
- Monthly Expected Return = 5%
- Annual Expected Return = 60%
- Drawdown Risk < 50%
- Margin Used per Trade = 1 - 2%
- Max. Open Margin Used = 30%
- Max. Drawdown 2000 pips
Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes
Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)
________________________________________________________________________________________
Our Media : http://linktr.ee/tradercentury
Platform : https://tradercentury.com/
USD
USD
USD