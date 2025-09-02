SegnaliSezioni
Masoud Poortorab

TrendMind

Masoud Poortorab
0 recensioni
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -14%
EightcapGlobal-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
318
Profit Trade:
174 (54.71%)
Loss Trade:
144 (45.28%)
Best Trade:
319.08 CAD
Worst Trade:
-207.87 CAD
Profitto lordo:
3 979.21 CAD (32 790 pips)
Perdita lorda:
-5 160.51 CAD (36 807 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (348.50 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
348.50 CAD (13)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
26.43%
Massimo carico di deposito:
16.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
175 (55.03%)
Short Trade:
143 (44.97%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-3.71 CAD
Profitto medio:
22.87 CAD
Perdita media:
-35.84 CAD
Massime perdite consecutive:
9 (-449.46 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-449.46 CAD (9)
Crescita mensile:
1.13%
Previsione annuale:
13.68%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 434.79 CAD
Massimale:
1 667.32 CAD (31.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.25% (1 667.32 CAD)
Per equità:
1.77% (95.82 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 122
AUDUSD.i 29
EURUSD.i 29
AUDCAD.i 25
NZDCAD.i 18
AUDNZD.i 15
GBPUSD.i 14
NZDUSD.i 14
EURCHF.i 13
USDCAD.i 12
USDJPY.i 5
EURCAD.i 5
EURAUD.i 4
GBPCAD.i 3
GBPAUD.i 3
USDCHF.i 2
EURNZD.i 2
EURGBP.i 2
CADJPY.i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -582
AUDUSD.i 6
EURUSD.i -129
AUDCAD.i -19
NZDCAD.i -88
AUDNZD.i -26
GBPUSD.i -23
NZDUSD.i 16
EURCHF.i -119
USDCAD.i 72
USDJPY.i 15
EURCAD.i 10
EURAUD.i -50
GBPCAD.i 2
GBPAUD.i 15
USDCHF.i -9
EURNZD.i 6
EURGBP.i -9
CADJPY.i -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.9K
AUDUSD.i 242
EURUSD.i -158
AUDCAD.i -235
NZDCAD.i -1.9K
AUDNZD.i 305
GBPUSD.i -406
NZDUSD.i -165
EURCHF.i -391
USDCAD.i 770
USDJPY.i 506
EURCAD.i 526
EURAUD.i -264
GBPCAD.i 194
GBPAUD.i 821
USDCHF.i -208
EURNZD.i 351
EURGBP.i -48
CADJPY.i -39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +319.08 CAD
Worst Trade: -208 CAD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +348.50 CAD
Massima perdita consecutiva: -449.46 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
a semi-high-frequency trading (HFT) scalping system specifically designed for gold trading. This innovative system employs a Hidden Stop Loss (SL) feature alongside an advanced Trailing Stop mechanism. Unlike traditional trading strategies that set fixed take profit levels, this approach allows successful trades to remain open, maximizing potential gains on winning trades. If you're interested in acquiring this automated trading robot, feel free to reach out to me via direct messages for more information.

Non ci sono recensioni
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 00:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
