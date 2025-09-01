SegnaliSezioni
Vincent Junichi Strine

VJS001

Vincent Junichi Strine
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
XMTrading-Real 12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 906
Profit Trade:
2 063 (70.99%)
Loss Trade:
843 (29.01%)
Best Trade:
491.00 USD
Worst Trade:
-322.00 USD
Profitto lordo:
6 834.47 USD (491 680 pips)
Perdita lorda:
-5 524.54 USD (521 975 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (456.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
799.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
8.86%
Massimo carico di deposito:
41.51%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
1 302 (44.80%)
Short Trade:
1 604 (55.20%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
3.31 USD
Perdita media:
-6.55 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-314.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-788.99 USD (16)
Crescita mensile:
-1.53%
Previsione annuale:
-16.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
846.31 USD (12.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.35% (846.31 USD)
Per equità:
52.35% (3 313.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 2906
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -30K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +491.00 USD
Worst Trade: -322 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +456.01 USD
Massima perdita consecutiva: -314.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Entry is fixed at 0.01 lot, and profits are taken by trailing.


Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 11:31
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 21:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
