SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MT5232439917
Chen Xuan Ming

MT5232439917

Chen Xuan Ming
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -43%
Exness-MT5Real5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
590
Profit Trade:
415 (70.33%)
Loss Trade:
175 (29.66%)
Best Trade:
34.00 USD
Worst Trade:
-48.00 USD
Profitto lordo:
2 089.27 USD (10 360 256 pips)
Perdita lorda:
-1 871.84 USD (5 506 840 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (538.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
538.76 USD (76)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.08%
Massimo carico di deposito:
31.50%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
358 (60.68%)
Short Trade:
232 (39.32%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-10.70 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-34.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-296.12 USD (15)
Crescita mensile:
-41.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.22 USD
Massimale:
458.52 USD (27.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.70% (435.80 USD)
Per equità:
48.68% (196.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 234
XAUUSDm 152
EURUSDm 100
USOILm 38
USDJPYm 23
USDCADm 10
GBPUSDm 9
USDCHFm 9
NZDUSDm 8
AUDUSDm 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 493
XAUUSDm -129
EURUSDm -91
USOILm -11
USDJPYm -9
USDCADm 8
GBPUSDm -21
USDCHFm -19
NZDUSDm -4
AUDUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 5M
XAUUSDm -129K
EURUSDm -9.1K
USOILm -1.1K
USDJPYm -1.3K
USDCADm 1.1K
GBPUSDm -2.1K
USDCHFm -1.5K
NZDUSDm -435
AUDUSDm -28
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.00 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 76
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +538.76 USD
Massima perdita consecutiva: -34.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real5
2.30 × 419
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
手动交易
Non ci sono recensioni
2025.09.24 11:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 19:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 18:27
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT5232439917
30USD al mese
-43%
0
0
USD
0
USD
5
0%
590
70%
96%
1.11
0.37
USD
68%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.