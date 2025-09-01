- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
590
Profit Trade:
415 (70.33%)
Loss Trade:
175 (29.66%)
Best Trade:
34.00 USD
Worst Trade:
-48.00 USD
Profitto lordo:
2 089.27 USD (10 360 256 pips)
Perdita lorda:
-1 871.84 USD (5 506 840 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (538.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
538.76 USD (76)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.08%
Massimo carico di deposito:
31.50%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
358 (60.68%)
Short Trade:
232 (39.32%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-10.70 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-34.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-296.12 USD (15)
Crescita mensile:
-41.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.22 USD
Massimale:
458.52 USD (27.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.70% (435.80 USD)
Per equità:
48.68% (196.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|234
|XAUUSDm
|152
|EURUSDm
|100
|USOILm
|38
|USDJPYm
|23
|USDCADm
|10
|GBPUSDm
|9
|USDCHFm
|9
|NZDUSDm
|8
|AUDUSDm
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|493
|XAUUSDm
|-129
|EURUSDm
|-91
|USOILm
|-11
|USDJPYm
|-9
|USDCADm
|8
|GBPUSDm
|-21
|USDCHFm
|-19
|NZDUSDm
|-4
|AUDUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|5M
|XAUUSDm
|-129K
|EURUSDm
|-9.1K
|USOILm
|-1.1K
|USDJPYm
|-1.3K
|USDCADm
|1.1K
|GBPUSDm
|-2.1K
|USDCHFm
|-1.5K
|NZDUSDm
|-435
|AUDUSDm
|-28
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.00 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 76
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +538.76 USD
Massima perdita consecutiva: -34.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|2.30 × 419
手动交易
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-43%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
5
0%
590
70%
96%
1.11
0.37
USD
USD
68%
1:500