Diego Silvestrin

MTX Trades

Diego Silvestrin
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 90%
GloryGroup-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
84 (91.30%)
Loss Trade:
8 (8.70%)
Best Trade:
12.17 USD
Worst Trade:
-5.00 USD
Profitto lordo:
118.06 USD (5 850 508 pips)
Perdita lorda:
-27.64 USD (798 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (78.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.52 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
3.87%
Massimo carico di deposito:
27.51%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
6.22
Long Trade:
46 (50.00%)
Short Trade:
46 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.27
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
1.41 USD
Perdita media:
-3.46 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.53 USD (8.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.14% (14.53 USD)
Per equità:
5.64% (10.96 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.17 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +78.52 USD
Massima perdita consecutiva: -5.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GloryGroup-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

www.sniperfxbot.com
Non ci sono recensioni
2025.10.03 09:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 12:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 14:43
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 17:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 17:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 17:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 17:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MTX Trades
1000USD al mese
90%
0
0
USD
190
USD
5
100%
92
91%
4%
4.27
0.98
USD
8%
1:500
Copia

