SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MohVis 1
Bijumon K K

MohVis 1

Bijumon K K
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
27 (47.36%)
Loss Trade:
30 (52.63%)
Best Trade:
6.31 USD
Worst Trade:
-5.76 USD
Profitto lordo:
107.03 USD (11 204 pips)
Perdita lorda:
-76.25 USD (7 865 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (23.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.86 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
82.95%
Massimo carico di deposito:
11.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
29 (50.88%)
Short Trade:
28 (49.12%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
3.96 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-19.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.91 USD (11)
Crescita mensile:
15.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.39 USD
Massimale:
19.91 USD (9.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.53% (19.91 USD)
Per equità:
8.91% (18.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 25
EURUSD 23
USDJPY 3
GBPJPY 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1
EURUSD 12
USDJPY 1
GBPJPY -3
USDCAD 4
NZDUSD 5
USDCHF 6
AUDUSD 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 173
EURUSD 1.4K
USDJPY 190
GBPJPY -386
USDCAD 500
NZDUSD 500
USDCHF 500
AUDUSD 500
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.31 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +23.86 USD
Massima perdita consecutiva: -19.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsSC-Live4
0.00 × 74
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
Divisa-Live
0.00 × 17
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 208
FixiMarkets-Live
0.00 × 2
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
ICTrading-Live29
0.00 × 137
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 5
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 4
UtradeFX-Live
0.00 × 5
MYFX-US07-Live
0.00 × 55
XM.COM-Real 13
0.00 × 28
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 54
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
RoboForex-ECN-3
0.00 × 69
LeadCapital-Live
0.00 × 88
VantageFX-Live 3
0.00 × 11
1051 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 16:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MohVis 1
30USD al mese
15%
0
0
USD
231
USD
4
100%
57
47%
83%
1.40
0.54
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.