- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
27 (47.36%)
Loss Trade:
30 (52.63%)
Best Trade:
6.31 USD
Worst Trade:
-5.76 USD
Profitto lordo:
107.03 USD (11 204 pips)
Perdita lorda:
-76.25 USD (7 865 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (23.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.86 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
82.95%
Massimo carico di deposito:
11.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
29 (50.88%)
Short Trade:
28 (49.12%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
3.96 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-19.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.91 USD (11)
Crescita mensile:
15.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.39 USD
Massimale:
19.91 USD (9.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.53% (19.91 USD)
Per equità:
8.91% (18.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|23
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|12
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|-3
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|173
|EURUSD
|1.4K
|USDJPY
|190
|GBPJPY
|-386
|USDCAD
|500
|NZDUSD
|500
|USDCHF
|500
|AUDUSD
|500
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.31 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +23.86 USD
Massima perdita consecutiva: -19.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 74
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
Divisa-Live
|0.00 × 17
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 208
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 4
|
UtradeFX-Live
|0.00 × 5
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 55
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 28
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 54
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 69
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 88
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 11
1051 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
231
USD
USD
4
100%
57
47%
83%
1.40
0.54
USD
USD
10%
1:500