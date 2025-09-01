SegnaliSezioni
Duy Lam Lai

Institutional ProvenStrategyEURUSD ECN

Duy Lam Lai
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 12%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
193 (72.01%)
Loss Trade:
75 (27.99%)
Best Trade:
8.50 EUR
Worst Trade:
-12.27 EUR
Profitto lordo:
335.70 EUR (13 654 pips)
Perdita lorda:
-177.34 EUR (5 573 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (47.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
47.59 EUR (33)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
24.03%
Massimo carico di deposito:
6.40%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
148 (55.22%)
Short Trade:
120 (44.78%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
0.59 EUR
Profitto medio:
1.74 EUR
Perdita media:
-2.36 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-53.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.87 EUR (15)
Crescita mensile:
9.96%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.75 EUR
Massimale:
53.95 EUR (4.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.25% (55.07 EUR)
Per equità:
1.91% (25.77 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 181
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 8.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.50 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +47.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -53.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

AI-Powered Institutional Automated trading EURUSD with proven strategy - Monitored by Expert traders

Dont believe it, just try it! Earn passive income confidently!

Non ci sono recensioni
2025.09.25 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 20:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 11:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
