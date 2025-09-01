- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
193 (72.01%)
Loss Trade:
75 (27.99%)
Best Trade:
8.50 EUR
Worst Trade:
-12.27 EUR
Profitto lordo:
335.70 EUR (13 654 pips)
Perdita lorda:
-177.34 EUR (5 573 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (47.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
47.59 EUR (33)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
24.03%
Massimo carico di deposito:
6.40%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
148 (55.22%)
Short Trade:
120 (44.78%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
0.59 EUR
Profitto medio:
1.74 EUR
Perdita media:
-2.36 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-53.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.87 EUR (15)
Crescita mensile:
9.96%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.75 EUR
Massimale:
53.95 EUR (4.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.25% (55.07 EUR)
Per equità:
1.91% (25.77 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|181
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.50 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +47.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -53.87 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
AI-Powered Institutional Automated trading EURUSD with proven strategy - Monitored by Expert traders
Dont believe it, just try it! Earn passive income confidently!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
12%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
7
97%
268
72%
24%
1.89
0.59
EUR
EUR
4%
1:500