SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Goldex
Dewi Suryati Sukamto

Goldex

Dewi Suryati Sukamto
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
FBS-Real-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
47 (71.21%)
Loss Trade:
19 (28.79%)
Best Trade:
25.00 USD
Worst Trade:
-26.80 USD
Profitto lordo:
167.24 USD (8 086 pips)
Perdita lorda:
-159.82 USD (9 775 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (17.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.91%
Massimo carico di deposito:
43.70%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
38 (57.58%)
Short Trade:
28 (42.42%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-8.41 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-45.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.76 USD (5)
Crescita mensile:
-32.15%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.41 USD
Massimale:
66.87 USD (40.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.67% (66.87 USD)
Per equità:
18.87% (24.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.00 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +17.33 USD
Massima perdita consecutiva: -45.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-8
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 3
69 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 13:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.61% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Goldex
30USD al mese
7%
0
0
USD
107
USD
21
100%
66
71%
1%
1.04
0.11
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.