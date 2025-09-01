- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
47 (71.21%)
Loss Trade:
19 (28.79%)
Best Trade:
25.00 USD
Worst Trade:
-26.80 USD
Profitto lordo:
167.24 USD (8 086 pips)
Perdita lorda:
-159.82 USD (9 775 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (17.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.91%
Massimo carico di deposito:
43.70%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
38 (57.58%)
Short Trade:
28 (42.42%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-8.41 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-45.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.76 USD (5)
Crescita mensile:
-32.15%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.41 USD
Massimale:
66.87 USD (40.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.67% (66.87 USD)
Per equità:
18.87% (24.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.00 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +17.33 USD
Massima perdita consecutiva: -45.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 3
69 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
21
100%
66
71%
1%
1.04
0.11
USD
USD
41%
1:500