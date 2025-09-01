SegnaliSezioni
Adrian Nieves De La Cruz

Prime_Medium

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
88 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -16%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 009
Profit Trade:
2 006 (66.66%)
Loss Trade:
1 003 (33.33%)
Best Trade:
40.65 EUR
Worst Trade:
-56.02 EUR
Profitto lordo:
3 191.19 EUR (234 790 pips)
Perdita lorda:
-3 328.32 EUR (224 945 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (57.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
113.03 EUR (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
6.51%
Massimo carico di deposito:
25.86%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
1 383 (45.96%)
Short Trade:
1 626 (54.04%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.05 EUR
Profitto medio:
1.59 EUR
Perdita media:
-3.32 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-199.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-199.65 EUR (10)
Crescita mensile:
-9.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140.94 EUR
Massimale:
512.23 EUR (23.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.97% (512.23 EUR)
Per equità:
5.85% (28.81 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 446
GBPUSD 393
GBPCHF 350
EURGBP 274
USDCAD 273
AUDCAD 240
EURJPY 178
EURCAD 150
GBPAUD 120
EURUSD 104
XAUUSD 95
NZDCHF 79
GBPCAD 79
USDJPY 47
NZDUSD 37
USDCHF 33
NZDCAD 27
CHFJPY 20
GBPNZD 19
EURAUD 16
GBPJPY 11
AUDNZD 9
AUDJPY 8
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 73
GBPUSD 149
GBPCHF -61
EURGBP -28
USDCAD 249
AUDCAD 21
EURJPY -28
EURCAD -89
GBPAUD 65
EURUSD -34
XAUUSD -263
NZDCHF -44
GBPCAD -212
USDJPY -81
NZDUSD 20
USDCHF -49
NZDCAD 41
CHFJPY 16
GBPNZD 2
EURAUD -6
GBPJPY 51
AUDNZD 1
AUDJPY 48
EURNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 5.3K
GBPUSD 9.6K
GBPCHF -1.9K
EURGBP 698
USDCAD 16K
AUDCAD 274
EURJPY -1.3K
EURCAD -4.7K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -29K
NZDCHF -2K
GBPCAD -5.5K
USDJPY 4.5K
NZDUSD -1.6K
USDCHF -55
NZDCAD 218
CHFJPY 2.6K
GBPNZD 523
EURAUD -161
GBPJPY 7.8K
AUDNZD 163
AUDJPY 7K
EURNZD 326
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.65 EUR
Worst Trade: -56 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +57.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -199.65 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 447
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live16
1.00 × 20
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
AMarkets-Real
1.12 × 130
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarkets-Live04
1.27 × 37
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.29 × 97
Alpari-Pro.ECN
1.31 × 140
Non ci sono recensioni
2025.09.18 02:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 378 days
