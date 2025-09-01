SegnaliSezioni
Hasmo Consultants LTD

Goldai

Hasmo Consultants LTD
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
XGLOBALFX-Server
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
50 (76.92%)
Loss Trade:
15 (23.08%)
Best Trade:
525.30 USD
Worst Trade:
-3 951.50 USD
Profitto lordo:
9 243.89 USD (73 650 pips)
Perdita lorda:
-9 371.79 USD (60 130 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (4 209.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 209.30 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
26.50%
Massimo carico di deposito:
3.03%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
62 (95.38%)
Short Trade:
3 (4.62%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-1.97 USD
Profitto medio:
184.88 USD
Perdita media:
-624.79 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5 652.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 652.70 USD (4)
Crescita mensile:
7.48%
Previsione annuale:
90.74%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 063.36 USD
Massimale:
5 865.06 USD (11.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.56% (5 865.06 USD)
Per equità:
2.58% (1 908.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +525.30 USD
Worst Trade: -3 952 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 209.30 USD
Massima perdita consecutiva: -5 652.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XGLOBALFX-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 23:04
Share of trading days is too low
2025.09.01 23:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 6.71% of days out of the 328 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 13:41
80% of trades performed within 14 days. This comprises 4.27% of days out of the 328 days of the signal's entire lifetime.
