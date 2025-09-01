SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Darwin
Ho Phi Diep

Darwin

Ho Phi Diep
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 5%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
749
Profit Trade:
478 (63.81%)
Loss Trade:
271 (36.18%)
Best Trade:
3 444.36 USD
Worst Trade:
-1 538.90 USD
Profitto lordo:
54 989.00 USD (135 936 pips)
Perdita lorda:
-49 706.20 USD (139 956 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (174.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 085.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
18.49%
Massimo carico di deposito:
93.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
177
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
340 (45.39%)
Short Trade:
409 (54.61%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
7.05 USD
Profitto medio:
115.04 USD
Perdita media:
-183.42 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 614.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 052.20 USD (3)
Crescita mensile:
14.02%
Previsione annuale:
170.09%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 836.26 USD
Massimale:
14 349.71 USD (13.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.98% (14 479.28 USD)
Per equità:
10.91% (10 663.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 695
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.1K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 444.36 USD
Worst Trade: -1 539 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +174.10 USD
Massima perdita consecutiva: -2 614.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.08 × 345
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Swissquote-Server
3.19 × 59
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
TickmillUK-Live
6.33 × 3
FPMarkets-Live
6.41 × 70
Exness-MT5Real20
6.50 × 2
Weltrade-Real
6.98 × 207
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwin
300USD al mese
5%
0
0
USD
106K
USD
14
97%
749
63%
18%
1.10
7.05
USD
14%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.