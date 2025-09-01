- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
749
Profit Trade:
478 (63.81%)
Loss Trade:
271 (36.18%)
Best Trade:
3 444.36 USD
Worst Trade:
-1 538.90 USD
Profitto lordo:
54 989.00 USD (135 936 pips)
Perdita lorda:
-49 706.20 USD (139 956 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (174.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 085.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
18.49%
Massimo carico di deposito:
93.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
177
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
340 (45.39%)
Short Trade:
409 (54.61%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
7.05 USD
Profitto medio:
115.04 USD
Perdita media:
-183.42 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 614.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 052.20 USD (3)
Crescita mensile:
14.02%
Previsione annuale:
170.09%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 836.26 USD
Massimale:
14 349.71 USD (13.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.98% (14 479.28 USD)
Per equità:
10.91% (10 663.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|695
|NI225
|10
|GBPJPY
|9
|SP500
|9
|UK100
|6
|XAGUSD
|5
|NDX
|5
|XTIUSD
|5
|USDJPY
|2
|TSLA
|2
|WS30
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10K
|NI225
|3.4K
|GBPJPY
|-34
|SP500
|-3.8K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-3K
|NDX
|-2.4K
|XTIUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-77
|TSLA
|447
|WS30
|-2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.1K
|NI225
|6K
|GBPJPY
|-1K
|SP500
|-4.7K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-2.6K
|NDX
|-7.4K
|XTIUSD
|-96
|USDJPY
|-975
|TSLA
|1.1K
|WS30
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 444.36 USD
Worst Trade: -1 539 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +174.10 USD
Massima perdita consecutiva: -2 614.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.08 × 345
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Swissquote-Server
|3.19 × 59
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|4.36 × 25
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|5.24 × 83
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|6.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|6.41 × 70
|
Exness-MT5Real20
|6.50 × 2
|
Weltrade-Real
|6.98 × 207
Non ci sono recensioni
