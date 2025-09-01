SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / The Myth F7
Duy Nguyen Nguyen

The Myth F7

Duy Nguyen Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 11%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
19 (67.85%)
Loss Trade:
9 (32.14%)
Best Trade:
1 047.09 USD
Worst Trade:
-525.69 USD
Profitto lordo:
3 160.14 USD (5 340 pips)
Perdita lorda:
-1 566.28 USD (3 255 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (414.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 821.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
99.50%
Massimo carico di deposito:
10.12%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
16 (57.14%)
Short Trade:
12 (42.86%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
56.92 USD
Profitto medio:
166.32 USD
Perdita media:
-174.03 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 283.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 283.27 USD (4)
Crescita mensile:
10.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
698.62 USD
Massimale:
1 283.27 USD (8.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.23% (1 283.27 USD)
Per equità:
39.36% (6 066.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-P 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-P 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-P 2.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 047.09 USD
Worst Trade: -526 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +414.08 USD
Massima perdita consecutiva: -1 283.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 05:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 04:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 05:19
Share of trading days is too low
2025.09.02 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 04:19
Share of trading days is too low
2025.09.02 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 09:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 09:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 09:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 09:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 09:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Myth F7
30USD al mese
11%
0
0
USD
17K
USD
4
100%
28
67%
100%
2.01
56.92
USD
39%
1:500
Copia

