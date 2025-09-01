- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
66 (57.89%)
Loss Trade:
48 (42.11%)
Best Trade:
14.25 USD
Worst Trade:
-16.65 USD
Profitto lordo:
201.54 USD (329 130 pips)
Perdita lorda:
-216.34 USD (319 794 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (22.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.76 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
30.13%
Massimo carico di deposito:
43.03%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
52 (45.61%)
Short Trade:
62 (54.39%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
3.05 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.81 USD (3)
Crescita mensile:
-7.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.85 USD
Massimale:
58.24 USD (26.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.67% (58.24 USD)
Per equità:
5.36% (11.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|BTCUSD
|8
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|2
|US500
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-26
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|-2
|XAGUSD
|11
|EURUSD
|-3
|GBPJPY
|-1
|US500
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|28K
|USDJPY
|561
|GBPUSD
|-196
|XAGUSD
|216
|EURUSD
|-280
|GBPJPY
|-124
|US500
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.25 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.62 USD
Massima perdita consecutiva: -20.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
Non ci sono recensioni
