SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Surepips506
Md Hasanuzzaman Khan

Surepips506

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
66 (57.89%)
Loss Trade:
48 (42.11%)
Best Trade:
14.25 USD
Worst Trade:
-16.65 USD
Profitto lordo:
201.54 USD (329 130 pips)
Perdita lorda:
-216.34 USD (319 794 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (22.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.76 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
30.13%
Massimo carico di deposito:
43.03%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
52 (45.61%)
Short Trade:
62 (54.39%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
3.05 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.81 USD (3)
Crescita mensile:
-7.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.85 USD
Massimale:
58.24 USD (26.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.67% (58.24 USD)
Per equità:
5.36% (11.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 91
BTCUSD 8
USDJPY 3
GBPUSD 3
XAGUSD 3
EURUSD 3
GBPJPY 2
US500 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -26
BTCUSD 3
USDJPY 4
GBPUSD -2
XAGUSD 11
EURUSD -3
GBPJPY -1
US500 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -18K
BTCUSD 28K
USDJPY 561
GBPUSD -196
XAGUSD 216
EURUSD -280
GBPJPY -124
US500 -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.25 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.62 USD
Massima perdita consecutiva: -20.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🚀 Ready to take your trading to the next level? We provide Sure 500+ Pips every single month – consistent, accurate & 100% verified! Whether you trade Forex, Gold, or Crypto, our real-time signals will help you achieve steady profits.

✅ Verified Results with transparency
✅ Real-Time Trading Signals
✅ Beginner & Pro Friendly
✅ Works across Forex, Gold & Crypto

📉 Stop losing money and start following signals that actually work. With our expert guidance and 24/7 live support, you can trade with confidence and grow your account steadily.

🔥 Remember: Follow the right signals. Grow the right profits.

👉 Join Channel: [Surepips500]  (https://t.me/surepips500)
👉 Contact Admin: (https://t.me/surepips500Admin)


Non ci sono recensioni
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 09:46
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.01 09:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 09:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Surepips506
55USD al mese
-7%
0
0
USD
185
USD
4
0%
114
57%
30%
0.93
-0.13
USD
27%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.