- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
632
Profit Trade:
392 (62.02%)
Loss Trade:
240 (37.97%)
Best Trade:
363.14 USD
Worst Trade:
-277.01 USD
Profitto lordo:
2 599.82 USD (133 752 pips)
Perdita lorda:
-1 540.19 USD (54 012 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (49.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
477.35 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
52.57%
Massimo carico di deposito:
18.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
337 (53.32%)
Short Trade:
295 (46.68%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
6.63 USD
Perdita media:
-6.42 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-83.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-695.75 USD (12)
Crescita mensile:
11.10%
Previsione annuale:
137.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
577.73 USD
Massimale:
695.75 USD (43.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.80% (695.75 USD)
Per equità:
9.43% (189.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|621
|BTCUSD
|11
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.1K
|BTCUSD
|6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|19K
|BTCUSD
|65K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +363.14 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +49.52 USD
Massima perdita consecutiva: -83.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni
