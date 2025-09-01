SegnaliSezioni
William Wijaya

One Click P

William Wijaya
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 70%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
632
Profit Trade:
392 (62.02%)
Loss Trade:
240 (37.97%)
Best Trade:
363.14 USD
Worst Trade:
-277.01 USD
Profitto lordo:
2 599.82 USD (133 752 pips)
Perdita lorda:
-1 540.19 USD (54 012 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (49.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
477.35 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
52.57%
Massimo carico di deposito:
18.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
337 (53.32%)
Short Trade:
295 (46.68%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
6.63 USD
Perdita media:
-6.42 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-83.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-695.75 USD (12)
Crescita mensile:
11.10%
Previsione annuale:
137.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
577.73 USD
Massimale:
695.75 USD (43.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.80% (695.75 USD)
Per equità:
9.43% (189.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 621
BTCUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.1K
BTCUSD 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 19K
BTCUSD 65K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +363.14 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +49.52 USD
Massima perdita consecutiva: -83.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 8
FBS-Real-4
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
Valutrades-Real-HK
0.00 × 3
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.17 × 6
FusionMarkets-Live
0.34 × 47
FXPIG-LIVE
1.33 × 3
Just2Trade-Real
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
6.74 × 34
RoboForex-Pro-2
9.33 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
12.25 × 16
ICMarketsSC-Live31
24.50 × 2
Non ci sono recensioni
