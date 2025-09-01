SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC 28CCY 75640
Wai Him Leung

IC 28CCY 75640

Wai Him Leung
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -62%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
762
Profit Trade:
477 (62.59%)
Loss Trade:
285 (37.40%)
Best Trade:
1 686.04 USD
Worst Trade:
-2 239.69 USD
Profitto lordo:
16 472.22 USD (153 918 pips)
Perdita lorda:
-25 510.34 USD (194 792 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (1 954.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 135.46 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
85.72%
Massimo carico di deposito:
42.45%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
396 (51.97%)
Short Trade:
366 (48.03%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-11.86 USD
Profitto medio:
34.53 USD
Perdita media:
-89.51 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-391.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 139.85 USD (21)
Crescita mensile:
3.01%
Previsione annuale:
36.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 463.55 USD
Massimale:
17 624.52 USD (192.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.42% (17 624.52 USD)
Per equità:
31.13% (1 258.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 88
EURJPY 62
USDCAD 59
EURAUD 54
USDCHF 44
EURCHF 44
AUDCAD 42
EURUSD 35
GBPCHF 32
AUDUSD 29
GBPCAD 29
EURGBP 29
EURCAD 28
AUDCHF 24
GBPJPY 20
EURNZD 18
NZDJPY 16
CHFJPY 16
CADCHF 15
AUDJPY 14
GBPAUD 12
USDJPY 11
CADJPY 11
GBPNZD 11
AUDNZD 6
NZDUSD 5
XAUUSD 5
NZDCAD 2
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 2.7K
EURJPY -12K
USDCAD 457
EURAUD -1.2K
USDCHF -831
EURCHF 1.2K
AUDCAD -1.1K
EURUSD -11
GBPCHF 145
AUDUSD -238
GBPCAD 263
EURGBP 19
EURCAD -841
AUDCHF 163
GBPJPY 438
EURNZD 123
NZDJPY 1.7K
CHFJPY 27
CADCHF 28
AUDJPY 89
GBPAUD 181
USDJPY -330
CADJPY 36
GBPNZD 62
AUDNZD 15
NZDUSD -34
XAUUSD 72
NZDCAD 3
NZDCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -9.6K
EURJPY -28K
USDCAD 9.7K
EURAUD -9K
USDCHF -7.7K
EURCHF 4.6K
AUDCAD 217
EURUSD -5.7K
GBPCHF 798
AUDUSD -6.1K
GBPCAD 3.5K
EURGBP -125
EURCAD -11K
AUDCHF 986
GBPJPY 7K
EURNZD 3.4K
NZDJPY 11K
CHFJPY 211
CADCHF -159
AUDJPY 2.3K
GBPAUD 1.7K
USDJPY -8.4K
CADJPY -694
GBPNZD 50
AUDNZD 1.4K
NZDUSD -2K
XAUUSD 226
NZDCAD 251
NZDCHF 387
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 686.04 USD
Worst Trade: -2 240 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +1 954.68 USD
Massima perdita consecutiva: -391.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.59 × 176
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
Exness-Real17
1.12 × 25
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 667
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5543
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
FusionMarkets-Live 2
1.27 × 11
98 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.01 08:46
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC 28CCY 75640
30USD al mese
-62%
0
0
USD
7.1K
USD
22
100%
762
62%
86%
0.64
-11.86
USD
77%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.