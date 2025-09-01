- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
762
Profit Trade:
477 (62.59%)
Loss Trade:
285 (37.40%)
Best Trade:
1 686.04 USD
Worst Trade:
-2 239.69 USD
Profitto lordo:
16 472.22 USD (153 918 pips)
Perdita lorda:
-25 510.34 USD (194 792 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (1 954.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 135.46 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
85.72%
Massimo carico di deposito:
42.45%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
396 (51.97%)
Short Trade:
366 (48.03%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-11.86 USD
Profitto medio:
34.53 USD
Perdita media:
-89.51 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-391.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 139.85 USD (21)
Crescita mensile:
3.01%
Previsione annuale:
36.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 463.55 USD
Massimale:
17 624.52 USD (192.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.42% (17 624.52 USD)
Per equità:
31.13% (1 258.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|88
|EURJPY
|62
|USDCAD
|59
|EURAUD
|54
|USDCHF
|44
|EURCHF
|44
|AUDCAD
|42
|EURUSD
|35
|GBPCHF
|32
|AUDUSD
|29
|GBPCAD
|29
|EURGBP
|29
|EURCAD
|28
|AUDCHF
|24
|GBPJPY
|20
|EURNZD
|18
|NZDJPY
|16
|CHFJPY
|16
|CADCHF
|15
|AUDJPY
|14
|GBPAUD
|12
|USDJPY
|11
|CADJPY
|11
|GBPNZD
|11
|AUDNZD
|6
|NZDUSD
|5
|XAUUSD
|5
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|2.7K
|EURJPY
|-12K
|USDCAD
|457
|EURAUD
|-1.2K
|USDCHF
|-831
|EURCHF
|1.2K
|AUDCAD
|-1.1K
|EURUSD
|-11
|GBPCHF
|145
|AUDUSD
|-238
|GBPCAD
|263
|EURGBP
|19
|EURCAD
|-841
|AUDCHF
|163
|GBPJPY
|438
|EURNZD
|123
|NZDJPY
|1.7K
|CHFJPY
|27
|CADCHF
|28
|AUDJPY
|89
|GBPAUD
|181
|USDJPY
|-330
|CADJPY
|36
|GBPNZD
|62
|AUDNZD
|15
|NZDUSD
|-34
|XAUUSD
|72
|NZDCAD
|3
|NZDCHF
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-9.6K
|EURJPY
|-28K
|USDCAD
|9.7K
|EURAUD
|-9K
|USDCHF
|-7.7K
|EURCHF
|4.6K
|AUDCAD
|217
|EURUSD
|-5.7K
|GBPCHF
|798
|AUDUSD
|-6.1K
|GBPCAD
|3.5K
|EURGBP
|-125
|EURCAD
|-11K
|AUDCHF
|986
|GBPJPY
|7K
|EURNZD
|3.4K
|NZDJPY
|11K
|CHFJPY
|211
|CADCHF
|-159
|AUDJPY
|2.3K
|GBPAUD
|1.7K
|USDJPY
|-8.4K
|CADJPY
|-694
|GBPNZD
|50
|AUDNZD
|1.4K
|NZDUSD
|-2K
|XAUUSD
|226
|NZDCAD
|251
|NZDCHF
|387
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 686.04 USD
Worst Trade: -2 240 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +1 954.68 USD
Massima perdita consecutiva: -391.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live05
|0.59 × 176
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live18
|0.74 × 415
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 56
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 1060
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2584
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 667
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 5543
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
FusionMarkets-Live 2
|1.27 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-62%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
22
100%
762
62%
86%
0.64
-11.86
USD
USD
77%
1:500