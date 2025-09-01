SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BBMA M4D3
Hendra

BBMA M4D3

Hendra
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 58%
Exness-Real18
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
75 (75.75%)
Loss Trade:
24 (24.24%)
Best Trade:
83.58 USD
Worst Trade:
-259.41 USD
Profitto lordo:
1 023.59 USD (228 373 pips)
Perdita lorda:
-714.48 USD (126 776 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (379.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
379.10 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
16.96%
Massimo carico di deposito:
68.67%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
70 (70.71%)
Short Trade:
29 (29.29%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
3.12 USD
Profitto medio:
13.65 USD
Perdita media:
-29.77 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-226.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.71 USD (2)
Crescita mensile:
57.90%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
283.71 USD (63.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.13% (283.71 USD)
Per equità:
50.67% (775.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 84
BTCUSDm 8
GBPUSDm 5
USDCHFm 1
EURUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 305
BTCUSDm 0
GBPUSDm 4
USDCHFm 0
EURUSDm -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 105K
BTCUSDm -3.4K
GBPUSDm 225
USDCHFm 28
EURUSDm -51
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.58 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +379.10 USD
Massima perdita consecutiva: -226.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 09:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 09:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 15:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 03:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.18 04:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 04:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 04:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 00:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 00:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati