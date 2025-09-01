- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
75 (75.75%)
Loss Trade:
24 (24.24%)
Best Trade:
83.58 USD
Worst Trade:
-259.41 USD
Profitto lordo:
1 023.59 USD (228 373 pips)
Perdita lorda:
-714.48 USD (126 776 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (379.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
379.10 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
16.96%
Massimo carico di deposito:
68.67%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
70 (70.71%)
Short Trade:
29 (29.29%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
3.12 USD
Profitto medio:
13.65 USD
Perdita media:
-29.77 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-226.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.71 USD (2)
Crescita mensile:
57.90%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
283.71 USD (63.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.13% (283.71 USD)
Per equità:
50.67% (775.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|84
|BTCUSDm
|8
|GBPUSDm
|5
|USDCHFm
|1
|EURUSDm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|305
|BTCUSDm
|0
|GBPUSDm
|4
|USDCHFm
|0
|EURUSDm
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|105K
|BTCUSDm
|-3.4K
|GBPUSDm
|225
|USDCHFm
|28
|EURUSDm
|-51
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +83.58 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +379.10 USD
Massima perdita consecutiva: -226.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
