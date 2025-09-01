- Crescita
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 307
Profit Trade:
1 104 (84.46%)
Loss Trade:
203 (15.53%)
Best Trade:
3 491.37 USD
Worst Trade:
-5 340.34 USD
Profitto lordo:
57 899.49 USD (583 881 pips)
Perdita lorda:
-56 500.54 USD (268 650 pips)
Vincite massime consecutive:
142 (83.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 969.94 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.01%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
301
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
780 (59.68%)
Short Trade:
527 (40.32%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
52.45 USD
Perdita media:
-278.33 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-1 406.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 096.66 USD (5)
Crescita mensile:
-67.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
299.07 USD
Massimale:
13 983.50 USD (89.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.79% (438.60 USD)
Per equità:
51.20% (1 583.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|1116
|GBPUSD.pro
|38
|US30
|33
|AUDUSD.pro
|22
|USDJPY.pro
|20
|EURUSD.pro
|19
|USDCHF.pro
|14
|USDCAD.pro
|13
|BTCUSD
|11
|EURCHF.pro
|4
|XRPUSD
|3
|AUDCHF.pro
|3
|US2000
|2
|XAGUSD.pro
|2
|AUDNZD.pro
|2
|EURAUD.pro
|1
|GBPAUD.pro
|1
|GBPCHF.pro
|1
|GBPCAD.pro
|1
|NZDUSD.pro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|2.1K
|GBPUSD.pro
|-1.3K
|US30
|97
|AUDUSD.pro
|-370
|USDJPY.pro
|19
|EURUSD.pro
|365
|USDCHF.pro
|370
|USDCAD.pro
|74
|BTCUSD
|134
|EURCHF.pro
|28
|XRPUSD
|2
|AUDCHF.pro
|-21
|US2000
|-20
|XAGUSD.pro
|14
|AUDNZD.pro
|7
|EURAUD.pro
|1
|GBPAUD.pro
|-8
|GBPCHF.pro
|-50
|GBPCAD.pro
|1
|NZDUSD.pro
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|132K
|GBPUSD.pro
|-18K
|US30
|14K
|AUDUSD.pro
|-1.7K
|USDJPY.pro
|1.4K
|EURUSD.pro
|2.6K
|USDCHF.pro
|2.9K
|USDCAD.pro
|2.3K
|BTCUSD
|181K
|EURCHF.pro
|710
|XRPUSD
|2.5K
|AUDCHF.pro
|-599
|US2000
|-2K
|XAGUSD.pro
|166
|AUDNZD.pro
|605
|EURAUD.pro
|52
|GBPAUD.pro
|-586
|GBPCHF.pro
|-802
|GBPCAD.pro
|86
|NZDUSD.pro
|6
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
