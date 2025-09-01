SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CitoForex Elliot Blue
Allan Haraldsson

CitoForex Elliot Blue

Allan Haraldsson
0 recensioni
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 -66%
Axi-US09-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 307
Profit Trade:
1 104 (84.46%)
Loss Trade:
203 (15.53%)
Best Trade:
3 491.37 USD
Worst Trade:
-5 340.34 USD
Profitto lordo:
57 899.49 USD (583 881 pips)
Perdita lorda:
-56 500.54 USD (268 650 pips)
Vincite massime consecutive:
142 (83.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 969.94 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.01%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
301
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
780 (59.68%)
Short Trade:
527 (40.32%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
52.45 USD
Perdita media:
-278.33 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-1 406.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 096.66 USD (5)
Crescita mensile:
-67.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
299.07 USD
Massimale:
13 983.50 USD (89.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.79% (438.60 USD)
Per equità:
51.20% (1 583.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 1116
GBPUSD.pro 38
US30 33
AUDUSD.pro 22
USDJPY.pro 20
EURUSD.pro 19
USDCHF.pro 14
USDCAD.pro 13
BTCUSD 11
EURCHF.pro 4
XRPUSD 3
AUDCHF.pro 3
US2000 2
XAGUSD.pro 2
AUDNZD.pro 2
EURAUD.pro 1
GBPAUD.pro 1
GBPCHF.pro 1
GBPCAD.pro 1
NZDUSD.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 2.1K
GBPUSD.pro -1.3K
US30 97
AUDUSD.pro -370
USDJPY.pro 19
EURUSD.pro 365
USDCHF.pro 370
USDCAD.pro 74
BTCUSD 134
EURCHF.pro 28
XRPUSD 2
AUDCHF.pro -21
US2000 -20
XAGUSD.pro 14
AUDNZD.pro 7
EURAUD.pro 1
GBPAUD.pro -8
GBPCHF.pro -50
GBPCAD.pro 1
NZDUSD.pro 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 132K
GBPUSD.pro -18K
US30 14K
AUDUSD.pro -1.7K
USDJPY.pro 1.4K
EURUSD.pro 2.6K
USDCHF.pro 2.9K
USDCAD.pro 2.3K
BTCUSD 181K
EURCHF.pro 710
XRPUSD 2.5K
AUDCHF.pro -599
US2000 -2K
XAGUSD.pro 166
AUDNZD.pro 605
EURAUD.pro 52
GBPAUD.pro -586
GBPCHF.pro -802
GBPCAD.pro 86
NZDUSD.pro 6
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 491.37 USD
Worst Trade: -5 340 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +83.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 406.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US07-Live
25.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.20 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 05:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 14:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 13:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 04:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 05:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 04:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 03:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 02:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 01:47
Share of days for 80% of trades is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CitoForex Elliot Blue
40USD al mese
-66%
0
0
USD
1.7K
USD
70
0%
1 307
84%
100%
1.02
1.07
USD
100%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.