Mohamed Alghedefe

Master of sol

Mohamed Alghedefe
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 37%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
471
Profit Trade:
341 (72.39%)
Loss Trade:
130 (27.60%)
Best Trade:
23.09 USD
Worst Trade:
-2.26 USD
Profitto lordo:
465.80 USD (144 375 pips)
Perdita lorda:
-100.28 USD (48 410 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (8.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.29 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
98.80%
Massimo carico di deposito:
97.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
16.32
Long Trade:
471 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.64
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-0.77 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-17.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.40 USD (12)
Crescita mensile:
2.52%
Previsione annuale:
30.61%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.40 USD (2.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.04% (22.40 USD)
Per equità:
21.17% (648.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SOLUSD 471
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SOLUSD 366
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SOLUSD 99K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.09 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +8.97 USD
Massima perdita consecutiva: -17.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-ECN Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.01 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.