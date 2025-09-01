SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Smart trading 2
Pavel Grigoriev

Smart trading 2

Pavel Grigoriev
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 145%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
647
Profit Trade:
471 (72.79%)
Loss Trade:
176 (27.20%)
Best Trade:
131.32 USD
Worst Trade:
-207.80 USD
Profitto lordo:
2 361.61 USD (63 825 pips)
Perdita lorda:
-1 249.78 USD (47 560 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (44.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.32 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
55.97%
Massimo carico di deposito:
3.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
306 (47.30%)
Short Trade:
341 (52.70%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
5.01 USD
Perdita media:
-7.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-441.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-441.17 USD (7)
Crescita mensile:
5.19%
Previsione annuale:
62.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
442.32 USD (20.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.82% (442.32 USD)
Per equità:
8.12% (151.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 444
AUDUSD 203
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 724
AUDUSD 388
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.1K
AUDUSD 7.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.32 USD
Worst Trade: -208 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +44.83 USD
Massima perdita consecutiva: -441.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-ECN Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций. 

Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.

Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!! 

Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.

При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:

  • кредитное плечо 1:30  ->  9000$
  • кредитное плечо 1:50  ->  5900$
  • кредитное плечо 1:100 -> 3600$
  • кредитное плечо 1:200 -> 2600$
  • кредитное плечо 1:500 -> 2000$

Внимание!!! Установлен StopLoss при просадке 20%.

Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.

Если вы никогда раньше не подписывались на сигналы mql5.com , обязательно ознакомьтесь с этой статьей:


По техническим вопросам, связанным с системой copytrade, и для получения четкого ответа на этот вопрос я настоятельно рекомендую обратиться в службу поддержки mql5, потому что у них, как у поставщиков платформы copytrade, есть эксперты, которые смогут помочь с любыми техническими проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.


Non ci sono recensioni
