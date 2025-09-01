- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|444
|AUDUSD
|203
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|724
|AUDUSD
|388
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.1K
|AUDUSD
|7.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-ECN Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Стабильная прибыль для долгосрочных инвестиций.
Алгоритм торговли использует интеллектуальную систему входа построенную на объёмах с дополнительной функцией максимизации лота и восстановлением просадки.
Основная цель системы сначала сохранить, а затем приумножить капитал!!!
Рекомендуемый минимальный депозит составляет от 2000 долларов. Кредитное плечо 1:500.
При меньшем кредитном плече используйте больший капитал, например:
- кредитное плечо 1:30 -> 9000$
- кредитное плечо 1:50 -> 5900$
- кредитное плечо 1:100 -> 3600$
- кредитное плечо 1:200 -> 2600$
- кредитное плечо 1:500 -> 2000$
Внимание!!! Установлен StopLoss при просадке 20%.
Для успешного копирования важно постоянная 24/7 работа терминала MT4.
