Trade:
32
Profit Trade:
21 (65.62%)
Loss Trade:
11 (34.38%)
Best Trade:
129.18 USD
Worst Trade:
-54.11 USD
Profitto lordo:
774.30 USD (65 717 pips)
Perdita lorda:
-368.99 USD (34 792 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (171.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
356.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
43.52%
Massimo carico di deposito:
3.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
20 (62.50%)
Short Trade:
12 (37.50%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
12.67 USD
Profitto medio:
36.87 USD
Perdita media:
-33.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-240.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-240.47 USD (6)
Crescita mensile:
123.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
240.47 USD (32.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.85% (240.47 USD)
Per equità:
25.41% (154.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.18 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +171.17 USD
Massima perdita consecutiva: -240.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Saya punya target 5% Return On Investment/ Month
