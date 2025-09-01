- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
296 (85.30%)
Loss Trade:
51 (14.70%)
Best Trade:
73.66 USD
Worst Trade:
-20.77 USD
Profitto lordo:
761.30 USD (252 520 pips)
Perdita lorda:
-565.94 USD (174 340 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (65.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.61 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
70.07%
Massimo carico di deposito:
22.39%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.91
Long Trade:
248 (71.47%)
Short Trade:
99 (28.53%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-11.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-61.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.13 USD (5)
Crescita mensile:
20.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
102.37 USD (45.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.05% (102.32 USD)
Per equità:
32.07% (23.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|224
|XAUUSD+
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100.r
|59
|XAUUSD+
|137
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100.r
|63K
|XAUUSD+
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.66 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +65.77 USD
Massima perdita consecutiva: -61.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
-
Minimum deposit 200 USD
-
Single order trading, No martingale, No grid
-
Uses stop loss on every trade
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
359%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
6
100%
347
85%
70%
1.34
0.56
USD
USD
62%
1:500