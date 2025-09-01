SegnaliSezioni
Yan Hung Kwok

GoldCultivator

Yan Hung Kwok
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 359%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
296 (85.30%)
Loss Trade:
51 (14.70%)
Best Trade:
73.66 USD
Worst Trade:
-20.77 USD
Profitto lordo:
761.30 USD (252 520 pips)
Perdita lorda:
-565.94 USD (174 340 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (65.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.61 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
70.07%
Massimo carico di deposito:
22.39%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.91
Long Trade:
248 (71.47%)
Short Trade:
99 (28.53%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-11.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-61.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.13 USD (5)
Crescita mensile:
20.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
102.37 USD (45.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.05% (102.32 USD)
Per equità:
32.07% (23.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100.r 224
XAUUSD+ 123
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100.r 59
XAUUSD+ 137
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100.r 63K
XAUUSD+ 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.66 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +65.77 USD
Massima perdita consecutiva: -61.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • Minimum deposit 200 USD 

  • Single order trading, No martingale, No grid

  • Uses stop loss on every trade


Non ci sono recensioni
