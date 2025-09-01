- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
22 (64.70%)
Loss Trade:
12 (35.29%)
Best Trade:
232.42 USD
Worst Trade:
-69.46 USD
Profitto lordo:
476.30 USD (2 712 pips)
Perdita lorda:
-405.78 USD (6 397 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (36.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
264.77 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
69.12%
Massimo carico di deposito:
67.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
11 (32.35%)
Short Trade:
23 (67.65%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
21.65 USD
Perdita media:
-33.82 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-257.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.20 USD (5)
Crescita mensile:
5.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
194.25 USD
Massimale:
257.20 USD (20.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.37% (257.20 USD)
Per equità:
49.43% (628.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|10
|NZDUSD+
|9
|AUDCAD+
|8
|USDCAD+
|4
|AUDNZD+
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD+
|18
|NZDUSD+
|21
|AUDCAD+
|8
|USDCAD+
|15
|AUDNZD+
|9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD+
|-1.5K
|NZDUSD+
|81
|AUDCAD+
|-3K
|USDCAD+
|438
|AUDNZD+
|328
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +232.42 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +36.27 USD
Massima perdita consecutiva: -257.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
