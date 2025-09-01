SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PAI HighRisk x2
Chun Yin Kwong

PAI HighRisk x2

Chun Yin Kwong
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
22 (64.70%)
Loss Trade:
12 (35.29%)
Best Trade:
232.42 USD
Worst Trade:
-69.46 USD
Profitto lordo:
476.30 USD (2 712 pips)
Perdita lorda:
-405.78 USD (6 397 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (36.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
264.77 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
69.12%
Massimo carico di deposito:
67.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
11 (32.35%)
Short Trade:
23 (67.65%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
21.65 USD
Perdita media:
-33.82 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-257.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.20 USD (5)
Crescita mensile:
5.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
194.25 USD
Massimale:
257.20 USD (20.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.37% (257.20 USD)
Per equità:
49.43% (628.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD+ 10
NZDUSD+ 9
AUDCAD+ 8
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD+ 18
NZDUSD+ 21
AUDCAD+ 8
USDCAD+ 15
AUDNZD+ 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD+ -1.5K
NZDUSD+ 81
AUDCAD+ -3K
USDCAD+ 438
AUDNZD+ 328
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +232.42 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +36.27 USD
Massima perdita consecutiva: -257.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

PAI High Risk x2
Non ci sono recensioni
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
