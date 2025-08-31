- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
14 (43.75%)
Loss Trade:
18 (56.25%)
Best Trade:
78.85 USD
Worst Trade:
-31.83 USD
Profitto lordo:
216.60 USD (5 903 pips)
Perdita lorda:
-160.85 USD (6 335 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (24.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.85 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
18.51%
Massimo carico di deposito:
25.62%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
14 (43.75%)
Short Trade:
18 (56.25%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
1.74 USD
Profitto medio:
15.47 USD
Perdita media:
-8.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.41 USD (3)
Crescita mensile:
28.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.78 USD
Massimale:
87.39 USD (37.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.12% (87.24 USD)
Per equità:
16.68% (29.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|7
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|6
|NZDUSD
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|10
|USDCAD
|-23
|XAUUSD
|35
|NZDUSD
|6
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|589
|GBPJPY
|398
|USDCAD
|-165
|XAUUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|-127
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.85 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.23 USD
Massima perdita consecutiva: -25.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.17 × 6
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
