Trade:
27
Profit Trade:
11 (40.74%)
Loss Trade:
16 (59.26%)
Best Trade:
553.11 USD
Worst Trade:
-398.77 USD
Profitto lordo:
2 907.23 USD (11 121 pips)
Perdita lorda:
-4 145.38 USD (19 580 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 318.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 318.97 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
15 (55.56%)
Short Trade:
12 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-45.86 USD
Profitto medio:
264.29 USD
Perdita media:
-259.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 015.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 015.44 USD (3)
Crescita mensile:
-18.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 238.15 USD
Massimale:
2 557.12 USD (22.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.59% (2 557.12 USD)
Per equità:
4.10% (417.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|7
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-608
|USDJPY
|-18
|EURJPY
|829
|GBPUSD
|-467
|CHFJPY
|-119
|CADJPY
|321
|AUDJPY
|-365
|NZDJPY
|284
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-4.4K
|XAUUSD
|-5.8K
|USDJPY
|1
|EURJPY
|3K
|GBPUSD
|-2.3K
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +553.11 USD
Worst Trade: -399 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 318.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1 015.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
