Md Hasanuzzaman Khan

Surepips505

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
82 (62.59%)
Loss Trade:
49 (37.40%)
Best Trade:
14.27 USD
Worst Trade:
-15.54 USD
Profitto lordo:
246.51 USD (418 484 pips)
Perdita lorda:
-225.34 USD (336 168 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (22.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
28.13%
Massimo carico di deposito:
28.50%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
61 (46.56%)
Short Trade:
70 (53.44%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-4.60 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.90 USD (3)
Crescita mensile:
10.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.06 USD
Massimale:
41.35 USD (18.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.94% (41.35 USD)
Per equità:
5.27% (11.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 101
BTCUSD 10
GBPUSD 5
XAGUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 3
GBPJPY 2
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -14
BTCUSD 10
GBPUSD -2
XAGUSD 27
EURUSD -3
USDJPY 4
GBPJPY -1
US500 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -14K
BTCUSD 97K
GBPUSD -181
XAGUSD 535
EURUSD -269
USDJPY 559
GBPJPY -130
US500 -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.27 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.46 USD
Massima perdita consecutiva: -20.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
BCS-Real
0.00 × 2
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXCC1-Live
0.00 × 19
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
AAFX-Real
0.00 × 4
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 8
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
536 più
