- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
82 (62.59%)
Loss Trade:
49 (37.40%)
Best Trade:
14.27 USD
Worst Trade:
-15.54 USD
Profitto lordo:
246.51 USD (418 484 pips)
Perdita lorda:
-225.34 USD (336 168 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (22.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
28.13%
Massimo carico di deposito:
28.50%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
61 (46.56%)
Short Trade:
70 (53.44%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-4.60 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.90 USD (3)
Crescita mensile:
10.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.06 USD
Massimale:
41.35 USD (18.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.94% (41.35 USD)
Per equità:
5.27% (11.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|5
|XAGUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-14
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|-2
|XAGUSD
|27
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|-1
|US500
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|BTCUSD
|97K
|GBPUSD
|-181
|XAGUSD
|535
|EURUSD
|-269
|USDJPY
|559
|GBPJPY
|-130
|US500
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.27 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.46 USD
Massima perdita consecutiva: -20.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
11%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
4
0%
131
62%
28%
1.09
0.16
USD
USD
19%
1:200