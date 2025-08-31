SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Surepips504
Md Hasanuzzaman Khan

Surepips504

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
66 (60.55%)
Loss Trade:
43 (39.45%)
Best Trade:
28.50 USD
Worst Trade:
-33.31 USD
Profitto lordo:
403.33 USD (329 528 pips)
Perdita lorda:
-385.34 USD (304 903 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (45.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
29.46%
Massimo carico di deposito:
61.32%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
50 (45.87%)
Short Trade:
59 (54.13%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
6.11 USD
Perdita media:
-8.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-41.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.62 USD (6)
Crescita mensile:
9.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.52 USD
Massimale:
81.57 USD (34.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.41% (81.57 USD)
Per equità:
9.88% (18.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 86
BTCUSD 8
USDJPY 3
GBPUSD 3
XAGUSD 3
EURUSD 3
GBPJPY 2
US500 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -5
BTCUSD 6
USDJPY 8
GBPUSD -4
XAGUSD 22
EURUSD -6
GBPJPY -2
US500 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.7K
BTCUSD 28K
USDJPY 561
GBPUSD -196
XAGUSD 216
EURUSD -280
GBPJPY -127
US500 -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.50 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +45.22 USD
Massima perdita consecutiva: -41.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🚀 Ready to take your trading to the next level? We provide Sure 500+ Pips every single month – consistent, accurate & 100% verified! Whether you trade Forex, Gold, or Crypto, our real-time signals will help you achieve steady profits.

✅ Verified Results with transparency
✅ Real-Time Trading Signals
✅ Beginner & Pro Friendly
✅ Works across Forex, Gold & Crypto

📉 Stop losing money and start following signals that actually work. With our expert guidance and 24/7 live support, you can trade with confidence and grow your account steadily.

🔥 Remember: Follow the right signals. Grow the right profits.

👉 Join Channel: [Surepips500]  (https://t.me/surepips500)
👉 Contact Admin: (https://t.me/surepips500Admin)
Non ci sono recensioni
2025.09.26 02:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 07:38
Share of trading days is too low
2025.09.01 07:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.31 15:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 15:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 15:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.31 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.31 15:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Surepips504
50USD al mese
9%
0
0
USD
218
USD
4
0%
109
60%
29%
1.04
0.17
USD
34%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.