- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
66 (60.55%)
Loss Trade:
43 (39.45%)
Best Trade:
28.50 USD
Worst Trade:
-33.31 USD
Profitto lordo:
403.33 USD (329 528 pips)
Perdita lorda:
-385.34 USD (304 903 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (45.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
29.46%
Massimo carico di deposito:
61.32%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
50 (45.87%)
Short Trade:
59 (54.13%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
6.11 USD
Perdita media:
-8.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-41.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.62 USD (6)
Crescita mensile:
9.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.52 USD
Massimale:
81.57 USD (34.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.41% (81.57 USD)
Per equità:
9.88% (18.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|BTCUSD
|8
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|XAGUSD
|3
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|2
|US500
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|-4
|XAGUSD
|22
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|-2
|US500
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|BTCUSD
|28K
|USDJPY
|561
|GBPUSD
|-196
|XAGUSD
|216
|EURUSD
|-280
|GBPJPY
|-127
|US500
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.50 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +45.22 USD
Massima perdita consecutiva: -41.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
9%
0
0
USD
USD
218
USD
USD
4
0%
109
60%
29%
1.04
0.17
USD
USD
34%
1:200