Jarmin Jamike Ugorji

Contrarian Master EA

Jarmin Jamike Ugorji
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 28%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
151 (52.61%)
Loss Trade:
136 (47.39%)
Best Trade:
5.42 USD
Worst Trade:
-2.29 USD
Profitto lordo:
198.66 USD (20 010 pips)
Perdita lorda:
-170.25 USD (15 891 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (21.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.89 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.08%
Massimo carico di deposito:
9.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
19 secondi
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
159 (55.40%)
Short Trade:
128 (44.60%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.22 USD (6)
Crescita mensile:
-9.56%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.47 USD
Massimale:
28.36 USD (18.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.44% (28.32 USD)
Per equità:
0.19% (0.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 287
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.42 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.89 USD
Massima perdita consecutiva: -7.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.29 × 4399
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
6.47 × 875
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
EightcapGlobal-Live
8.15 × 53
31 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 15:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.31 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.