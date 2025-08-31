- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
151 (52.61%)
Loss Trade:
136 (47.39%)
Best Trade:
5.42 USD
Worst Trade:
-2.29 USD
Profitto lordo:
198.66 USD (20 010 pips)
Perdita lorda:
-170.25 USD (15 891 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (21.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.89 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.08%
Massimo carico di deposito:
9.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
19 secondi
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
159 (55.40%)
Short Trade:
128 (44.60%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.22 USD (6)
Crescita mensile:
-9.56%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.47 USD
Massimale:
28.36 USD (18.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.44% (28.32 USD)
Per equità:
0.19% (0.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.42 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.89 USD
Massima perdita consecutiva: -7.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 4399
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
RoboForex-ECN
|5.26 × 46
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.47 × 875
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.94 × 192
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.21 × 34
|
Exness-MT5Real31
|7.40 × 144
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
Exness-MT5Real5
|8.00 × 222
|
EightcapGlobal-Live
|8.15 × 53
31 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
28%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
20
100%
287
52%
0%
1.16
0.10
USD
USD
18%
1:500