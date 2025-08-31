SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Medium Risk
Ming Bo

Gold Medium Risk

Ming Bo
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
475
Profit Trade:
296 (62.31%)
Loss Trade:
179 (37.68%)
Best Trade:
43.00 USD
Worst Trade:
-58.22 USD
Profitto lordo:
1 523.89 USD (148 410 pips)
Perdita lorda:
-1 445.57 USD (136 003 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (253.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.88 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
25.83%
Massimo carico di deposito:
9.40%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
274 (57.68%)
Short Trade:
201 (42.32%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
5.15 USD
Perdita media:
-8.08 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-128.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.51 USD (8)
Crescita mensile:
16.63%
Previsione annuale:
202.23%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
466.99 USD
Massimale:
466.99 USD (15.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.23% (466.99 USD)
Per equità:
3.27% (67.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 475
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.00 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +253.88 USD
Massima perdita consecutiva: -128.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real
10.33 × 6
ICMarketsSC-Live26
13.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
