- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
475
Profit Trade:
296 (62.31%)
Loss Trade:
179 (37.68%)
Best Trade:
43.00 USD
Worst Trade:
-58.22 USD
Profitto lordo:
1 523.89 USD (148 410 pips)
Perdita lorda:
-1 445.57 USD (136 003 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (253.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.88 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
25.83%
Massimo carico di deposito:
9.40%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
274 (57.68%)
Short Trade:
201 (42.32%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
5.15 USD
Perdita media:
-8.08 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-128.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.51 USD (8)
Crescita mensile:
16.63%
Previsione annuale:
202.23%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
466.99 USD
Massimale:
466.99 USD (15.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.23% (466.99 USD)
Per equità:
3.27% (67.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.00 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +253.88 USD
Massima perdita consecutiva: -128.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real
|10.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|13.00 × 1
Non ci sono recensioni
