Sivakumar Paul Suyambu

Ultra Power Gold HP

Sivakumar Paul Suyambu
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 40%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
23 (27.38%)
Loss Trade:
61 (72.62%)
Best Trade:
26.91 USD
Worst Trade:
-7.94 USD
Profitto lordo:
506.67 USD (506 680 pips)
Perdita lorda:
-446.94 USD (446 918 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (88.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.81 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
65.11%
Massimo carico di deposito:
12.44%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
53 (63.10%)
Short Trade:
31 (36.90%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
22.03 USD
Perdita media:
-7.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-58.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.85 USD (8)
Crescita mensile:
39.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.89 USD
Massimale:
117.75 USD (43.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.62% (117.75 USD)
Per equità:
4.79% (6.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 60
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 60K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.91 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +88.81 USD
Massima perdita consecutiva: -58.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ultra Power Gold - HP
Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 12:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ultra Power Gold HP
50USD al mese
40%
0
0
USD
210
USD
4
100%
84
27%
65%
1.13
0.71
USD
44%
1:500
Copia

