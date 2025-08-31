- Crescita
Trade:
84
Profit Trade:
23 (27.38%)
Loss Trade:
61 (72.62%)
Best Trade:
26.91 USD
Worst Trade:
-7.94 USD
Profitto lordo:
506.67 USD (506 680 pips)
Perdita lorda:
-446.94 USD (446 918 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (88.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.81 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
65.11%
Massimo carico di deposito:
12.44%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
53 (63.10%)
Short Trade:
31 (36.90%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
22.03 USD
Perdita media:
-7.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-58.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.85 USD (8)
Crescita mensile:
39.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.89 USD
Massimale:
117.75 USD (43.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.62% (117.75 USD)
Per equità:
4.79% (6.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|60
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|60K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.91 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +88.81 USD
Massima perdita consecutiva: -58.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Ultra Power Gold - HP
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
40%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
4
100%
84
27%
65%
1.13
0.71
USD
USD
44%
1:500