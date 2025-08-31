SegnaliSezioni
Sivakumar Paul Suyambu

Ultra Power Gold OP

Sivakumar Paul Suyambu
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 32%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
18 (21.68%)
Loss Trade:
65 (78.31%)
Best Trade:
30.45 USD
Worst Trade:
-7.86 USD
Profitto lordo:
524.59 USD (524 585 pips)
Perdita lorda:
-477.05 USD (477 032 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (115.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.07 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
78.14%
Massimo carico di deposito:
16.95%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
51 (61.45%)
Short Trade:
32 (38.55%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
29.14 USD
Perdita media:
-7.34 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-121.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.25 USD (16)
Crescita mensile:
31.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.91 USD
Massimale:
121.25 USD (38.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.79% (63.44 USD)
Per equità:
5.29% (6.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 48K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.45 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +115.07 USD
Massima perdita consecutiva: -121.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ultra Power Gold OP
Non ci sono recensioni
2025.09.30 14:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 13:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 10:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 10:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 20:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 20:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 07:38
Share of trading days is too low
2025.09.01 07:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 02:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 02:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 00:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
