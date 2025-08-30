- Crescita
Trade:
77
Profit Trade:
35 (45.45%)
Loss Trade:
42 (54.55%)
Best Trade:
67.67 USD
Worst Trade:
-58.14 USD
Profitto lordo:
370.18 USD (36 399 pips)
Perdita lorda:
-389.00 USD (59 247 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (0.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.67 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
2.85%
Massimo carico di deposito:
97.90%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
35 (45.45%)
Short Trade:
42 (54.55%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
10.58 USD
Perdita media:
-9.26 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-29.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.27 USD (3)
Crescita mensile:
-0.51%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.79 USD
Massimale:
84.49 USD (12.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.57% (64.60 USD)
Per equità:
6.22% (122.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|32
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|2
|TSLA
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-64
|XAUUSD
|23
|BTCUSD
|21
|EURUSD
|0
|TSLA
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-12K
|XAUUSD
|6K
|BTCUSD
|-17K
|EURUSD
|-48
|TSLA
|97
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.67 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.63 USD
Massima perdita consecutiva: -29.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 77
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
DerivBVI-Server
|3.00 × 6
|
DerivVU-Server
|3.00 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live4
|4.00 × 3
|
DerivSVG-Server
|4.48 × 23
|
DerivSVG-Server-02
|6.00 × 10
|
Exness-MT5Real11
|8.08 × 72
|
Exness-MT5Real22
|24.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
58%
77
45%
3%
0.95
-0.24
USD
USD
6%
1:50