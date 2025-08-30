SegnaliSezioni
Charles Silva Prates

CSP F1 Miller

Charles Silva Prates
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Exness-MT5Real11
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
35 (45.45%)
Loss Trade:
42 (54.55%)
Best Trade:
67.67 USD
Worst Trade:
-58.14 USD
Profitto lordo:
370.18 USD (36 399 pips)
Perdita lorda:
-389.00 USD (59 247 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (0.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.67 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
2.85%
Massimo carico di deposito:
97.90%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
35 (45.45%)
Short Trade:
42 (54.55%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
10.58 USD
Perdita media:
-9.26 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-29.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.27 USD (3)
Crescita mensile:
-0.51%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.79 USD
Massimale:
84.49 USD (12.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.57% (64.60 USD)
Per equità:
6.22% (122.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 32
XAUUSD 31
BTCUSD 10
EURUSD 2
TSLA 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -64
XAUUSD 23
BTCUSD 21
EURUSD 0
TSLA 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -12K
XAUUSD 6K
BTCUSD -17K
EURUSD -48
TSLA 97
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.67 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.63 USD
Massima perdita consecutiva: -29.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 77
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
DerivBVI-Server
3.00 × 6
DerivVU-Server
3.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live4
4.00 × 3
DerivSVG-Server
4.48 × 23
DerivSVG-Server-02
6.00 × 10
Exness-MT5Real11
8.08 × 72
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 01:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 02:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 06:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 14:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 18:57
Share of trading days is too low
2025.09.01 18:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 18:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.01 17:57
Share of trading days is too low
2025.09.01 17:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 17:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.30 22:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 22:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 22:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.