Tjhia Jit Phen

JP7

Tjhia Jit Phen
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
127 (47.38%)
Loss Trade:
141 (52.61%)
Best Trade:
7 328.36 USD
Worst Trade:
-1 354.86 USD
Profitto lordo:
85 388.56 USD (384 686 pips)
Perdita lorda:
-50 853.53 USD (266 323 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (13 275.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 275.20 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
94.98%
Massimo carico di deposito:
31.74%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.51
Long Trade:
186 (69.40%)
Short Trade:
82 (30.60%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
128.86 USD
Profitto medio:
672.35 USD
Perdita media:
-360.66 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-6 714.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 783.91 USD (11)
Crescita mensile:
172.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 920.92 USD
Massimale:
9 839.02 USD (26.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.13% (6 891.08 USD)
Per equità:
36.51% (12 684.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 118K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 328.36 USD
Worst Trade: -1 355 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +13 275.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6 714.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 più
2025.10.02 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.28 11:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 10:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 05:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
