- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
127 (47.38%)
Loss Trade:
141 (52.61%)
Best Trade:
7 328.36 USD
Worst Trade:
-1 354.86 USD
Profitto lordo:
85 388.56 USD (384 686 pips)
Perdita lorda:
-50 853.53 USD (266 323 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (13 275.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 275.20 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
94.98%
Massimo carico di deposito:
31.74%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.51
Long Trade:
186 (69.40%)
Short Trade:
82 (30.60%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
128.86 USD
Profitto medio:
672.35 USD
Perdita media:
-360.66 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-6 714.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 783.91 USD (11)
Crescita mensile:
172.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 920.92 USD
Massimale:
9 839.02 USD (26.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.13% (6 891.08 USD)
Per equità:
36.51% (12 684.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|118K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 328.36 USD
Worst Trade: -1 355 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +13 275.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6 714.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
