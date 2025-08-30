- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
27 (39.70%)
Loss Trade:
41 (60.29%)
Best Trade:
36.96 USD
Worst Trade:
-24.17 USD
Profitto lordo:
354.69 USD (30 852 pips)
Perdita lorda:
-390.82 USD (32 058 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (38.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.17 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
66.96%
Massimo carico di deposito:
6.95%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
38 (55.88%)
Short Trade:
30 (44.12%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.53 USD
Profitto medio:
13.14 USD
Perdita media:
-9.53 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-93.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.64 USD (9)
Crescita mensile:
-3.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.32 USD
Massimale:
167.45 USD (15.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.61% (167.45 USD)
Per equità:
2.43% (24.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|US30
|13
|NAS100
|11
|US500
|6
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-4
|US30
|-20
|NAS100
|9
|US500
|9
|GBPUSD
|-34
|EURUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|286
|US30
|-2K
|NAS100
|869
|US500
|596
|GBPUSD
|-847
|EURUSD
|-137
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.96 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +38.15 USD
Massima perdita consecutiva: -93.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.74 × 164
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 174
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1533
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Alpari-MT5
|1.28 × 86
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
Darwinex-Live
|1.32 × 62
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 28853
