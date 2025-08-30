- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
1.09 USD
Worst Trade:
-6.00 USD
Profitto lordo:
2.05 USD (320 pips)
Perdita lorda:
-17.34 USD (2 515 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.09 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.60
Attività di trading:
5.56%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-1.53 USD
Profitto medio:
0.34 USD
Perdita media:
-4.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.48 USD (2)
Crescita mensile:
-13.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.29 USD
Massimale:
15.30 USD (13.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.16% (15.30 USD)
Per equità:
6.43% (7.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.09 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.93 USD
Massima perdita consecutiva: -11.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
News Day Trader trading the USDJPY currency pair using strategy 1 with max. 10% risk per trade.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
4
100%
10
60%
6%
0.11
-1.53
USD
USD
13%
1:500