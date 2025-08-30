SegnaliSezioni
Dmytro Podkin

SP500 traiding

Dmytro Podkin
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
42 (85.71%)
Loss Trade:
7 (14.29%)
Best Trade:
1.27 USD
Worst Trade:
-0.05 USD
Profitto lordo:
8.99 USD (55 055 pips)
Perdita lorda:
-0.16 USD (521 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
96.50%
Massimo carico di deposito:
5.71%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
176.60
Long Trade:
49 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
56.19
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.21 USD
Perdita media:
-0.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 USD (1)
Crescita mensile:
4.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.05 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.03 USD)
Per equità:
4.00% (8.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#SPX 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#SPX 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#SPX 55K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.27 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading S&P500/USD

Recommended initial deposit is 200 USD and 2 USD for cent accounts.

Leverage: 500


Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.



Non ci sono recensioni
2025.09.15 20:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Share of trading days is too low
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.30 14:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 14:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 14:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.30 14:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
