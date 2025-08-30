- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
42 (85.71%)
Loss Trade:
7 (14.29%)
Best Trade:
1.27 USD
Worst Trade:
-0.05 USD
Profitto lordo:
8.99 USD (55 055 pips)
Perdita lorda:
-0.16 USD (521 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
96.50%
Massimo carico di deposito:
5.71%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
176.60
Long Trade:
49 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
56.19
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.21 USD
Perdita media:
-0.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 USD (1)
Crescita mensile:
4.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.05 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.03 USD)
Per equità:
4.00% (8.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#SPX
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#SPX
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#SPX
|55K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.27 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading S&P500/USD
Recommended initial deposit is 200 USD and 2 USD for cent accounts.
Leverage: 500
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
4
100%
49
85%
97%
56.18
0.18
USD
USD
4%
1:500