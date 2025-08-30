- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
466
Profit Trade:
384 (82.40%)
Loss Trade:
82 (17.60%)
Best Trade:
480.56 USD
Worst Trade:
-493.34 USD
Profitto lordo:
7 131.09 USD (33 013 pips)
Perdita lorda:
-4 643.75 USD (21 753 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (655.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
872.08 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.37%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
218 (46.78%)
Short Trade:
248 (53.22%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
5.34 USD
Profitto medio:
18.57 USD
Perdita media:
-56.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-761.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-761.39 USD (5)
Crescita mensile:
51.24%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 118.99 USD (78.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.32% (2 115.61 USD)
Per equità:
30.09% (2 098.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|100
|AUDCHF
|58
|GBPAUD
|54
|EURCHF
|45
|USDCHF
|44
|EURNZD
|36
|EURGBP
|36
|EURUSD
|28
|EURCAD
|23
|GBPNZD
|20
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|3
|NZDCHF
|2
|CADCHF
|2
|AUDCAD
|1
|ETHUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|2.1K
|AUDCHF
|270
|GBPAUD
|473
|EURCHF
|44
|USDCHF
|-239
|EURNZD
|-513
|EURGBP
|60
|EURUSD
|53
|EURCAD
|104
|GBPNZD
|153
|GBPCHF
|-4
|NZDUSD
|0
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|0
|CADCHF
|3
|AUDCAD
|0
|ETHUSD
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|5.5K
|AUDCHF
|564
|GBPAUD
|2.9K
|EURCHF
|482
|USDCHF
|-1.1K
|EURNZD
|-406
|EURGBP
|-50
|EURUSD
|75
|EURCAD
|-212
|GBPNZD
|2.2K
|GBPCHF
|125
|NZDUSD
|24
|EURAUD
|427
|AUDUSD
|85
|NZDCHF
|6
|CADCHF
|13
|AUDCAD
|33
|ETHUSD
|809
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +480.56 USD
Worst Trade: -493 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +655.37 USD
Massima perdita consecutiva: -761.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
Xlence-Real13
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
FXCESS-Live01
|6.00 × 14
