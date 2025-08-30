SegnaliSezioni
Dominic Tanay

MultiScalping318

Dominic Tanay
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
466
Profit Trade:
384 (82.40%)
Loss Trade:
82 (17.60%)
Best Trade:
480.56 USD
Worst Trade:
-493.34 USD
Profitto lordo:
7 131.09 USD (33 013 pips)
Perdita lorda:
-4 643.75 USD (21 753 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (655.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
872.08 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.37%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
218 (46.78%)
Short Trade:
248 (53.22%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
5.34 USD
Profitto medio:
18.57 USD
Perdita media:
-56.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-761.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-761.39 USD (5)
Crescita mensile:
51.24%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 118.99 USD (78.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.32% (2 115.61 USD)
Per equità:
30.09% (2 098.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 100
AUDCHF 58
GBPAUD 54
EURCHF 45
USDCHF 44
EURNZD 36
EURGBP 36
EURUSD 28
EURCAD 23
GBPNZD 20
GBPCHF 6
NZDUSD 4
EURAUD 3
AUDUSD 3
NZDCHF 2
CADCHF 2
AUDCAD 1
ETHUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 2.1K
AUDCHF 270
GBPAUD 473
EURCHF 44
USDCHF -239
EURNZD -513
EURGBP 60
EURUSD 53
EURCAD 104
GBPNZD 153
GBPCHF -4
NZDUSD 0
EURAUD 3
AUDUSD 1
NZDCHF 0
CADCHF 3
AUDCAD 0
ETHUSD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 5.5K
AUDCHF 564
GBPAUD 2.9K
EURCHF 482
USDCHF -1.1K
EURNZD -406
EURGBP -50
EURUSD 75
EURCAD -212
GBPNZD 2.2K
GBPCHF 125
NZDUSD 24
EURAUD 427
AUDUSD 85
NZDCHF 6
CADCHF 13
AUDCAD 33
ETHUSD 809
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +480.56 USD
Worst Trade: -493 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +655.37 USD
Massima perdita consecutiva: -761.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Xlence-Real13
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FXCESS-Live01
6.00 × 14
Non ci sono recensioni
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 00:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 09:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.31 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.31 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

