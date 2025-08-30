- Crescita
Trade:
2 968
Profit Trade:
1 886 (63.54%)
Loss Trade:
1 082 (36.46%)
Best Trade:
20 500.00 USD
Worst Trade:
-23 498.25 USD
Profitto lordo:
2 212 902.77 USD (247 059 pips)
Perdita lorda:
-1 680 856.85 USD (271 628 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (57 044.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57 044.24 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.84%
Massimo carico di deposito:
15.24%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
1 437 (48.42%)
Short Trade:
1 531 (51.58%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
179.26 USD
Profitto medio:
1 173.33 USD
Perdita media:
-1 553.47 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-141 818.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141 818.04 USD (15)
Crescita mensile:
14.06%
Previsione annuale:
170.61%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
200 237.85 USD (28.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.55% (200 237.85 USD)
Per equità:
2.25% (11 882.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|2968
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|532K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|-25K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
