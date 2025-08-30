SegnaliSezioni
Vinh Tien Phat Nguyen

Auto ProF AI 12

Vinh Tien Phat Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 141%
PUPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 968
Profit Trade:
1 886 (63.54%)
Loss Trade:
1 082 (36.46%)
Best Trade:
20 500.00 USD
Worst Trade:
-23 498.25 USD
Profitto lordo:
2 212 902.77 USD (247 059 pips)
Perdita lorda:
-1 680 856.85 USD (271 628 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (57 044.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57 044.24 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.84%
Massimo carico di deposito:
15.24%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
1 437 (48.42%)
Short Trade:
1 531 (51.58%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
179.26 USD
Profitto medio:
1 173.33 USD
Perdita media:
-1 553.47 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-141 818.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141 818.04 USD (15)
Crescita mensile:
14.06%
Previsione annuale:
170.61%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
200 237.85 USD (28.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.55% (200 237.85 USD)
Per equità:
2.25% (11 882.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 2968
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 532K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s -25K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20 500.00 USD
Worst Trade: -23 498 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +57 044.24 USD
Massima perdita consecutiva: -141 818.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
