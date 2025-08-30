- Crescita
Trade:
104
Profit Trade:
77 (74.03%)
Loss Trade:
27 (25.96%)
Best Trade:
28.99 USD
Worst Trade:
-11.67 USD
Profitto lordo:
199.25 USD (3 915 pips)
Perdita lorda:
-98.51 USD (1 306 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (25.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.70 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
2.99%
Massimo carico di deposito:
79.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
57 (54.81%)
Short Trade:
47 (45.19%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-3.65 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-14.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.84 USD (4)
Crescita mensile:
12.59%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.97 USD
Massimale:
33.84 USD (3.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.89% (33.84 USD)
Per equità:
17.93% (155.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|43
|GBPUSD
|29
|USDCHF
|24
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|50
|GBPUSD
|35
|USDCHF
|8
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|687
|USDCHF
|-154
|XAUUSD
|889
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.13 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.51 × 239
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.57 × 30
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.88 × 50
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN
|1.25 × 63
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 24
44 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Manual trading.
We recommend an MT4 Prime account or ECN leverage of 1:300. If your account is less than mine, be sure to check the "Trim copy volume value" box.
Our goal is a monthly profit of 20-100%. The maximum daily drawdown is 10%.
