Sergey Popov

Big Friend

Sergey Popov
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
77 (74.03%)
Loss Trade:
27 (25.96%)
Best Trade:
28.99 USD
Worst Trade:
-11.67 USD
Profitto lordo:
199.25 USD (3 915 pips)
Perdita lorda:
-98.51 USD (1 306 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (25.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.70 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
2.99%
Massimo carico di deposito:
79.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
57 (54.81%)
Short Trade:
47 (45.19%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-3.65 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-14.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.84 USD (4)
Crescita mensile:
12.59%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.97 USD
Massimale:
33.84 USD (3.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.89% (33.84 USD)
Per equità:
17.93% (155.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 43
GBPUSD 29
USDCHF 24
XAUUSD 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 50
GBPUSD 35
USDCHF 8
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.2K
GBPUSD 687
USDCHF -154
XAUUSD 889
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.99 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.49 USD
Massima perdita consecutiva: -14.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
Tickmill-Live04
0.48 × 554
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.51 × 239
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.57 × 30
TitanFX-01
0.72 × 96
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
AMarkets-Real
0.88 × 50
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
Alpari-Pro.ECN
1.25 × 63
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 24
44 più
Manual trading.
We recommend an MT4 Prime account or ECN leverage of 1:300. If your account is less than mine, be sure to check the "Trim copy volume value" box.
Our goal is a monthly profit of 20-100%. The maximum daily drawdown is 10%.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.