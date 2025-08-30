- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
17 (31.48%)
Loss Trade:
37 (68.52%)
Best Trade:
84.12 USD
Worst Trade:
-21.53 USD
Profitto lordo:
277.34 USD (105 302 pips)
Perdita lorda:
-250.73 USD (162 690 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (141.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.18 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
24.43%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
22 (40.74%)
Short Trade:
32 (59.26%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
16.31 USD
Perdita media:
-6.78 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-67.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.35 USD (16)
Crescita mensile:
-85.61%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
182.81 USD
Massimale:
182.81 USD (60.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.94% (134.85 USD)
Per equità:
5.99% (25.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|23
|US30
|22
|USTEC
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|162
|US30
|-78
|USTEC
|-11
|EURUSD
|-13
|XAUUSD
|-34
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|31K
|US30
|-74K
|USTEC
|-11K
|EURUSD
|-177
|XAUUSD
|-2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.12 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +141.18 USD
Massima perdita consecutiva: -67.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 98
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 463
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 600
|
FusionMarkets-Live
|1.73 × 561
Trading DAX only to focus only with one strategy and milk the market.
Non ci sono recensioni
