SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 1
Ryo Wong

Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 1

Ryo Wong
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Pepperstone-Edge01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
219
Profit Trade:
149 (68.03%)
Loss Trade:
70 (31.96%)
Best Trade:
14.86 USD
Worst Trade:
-14.10 USD
Profitto lordo:
274.69 USD (23 855 pips)
Perdita lorda:
-209.39 USD (21 027 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (21.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.84 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
77.09%
Massimo carico di deposito:
6.14%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
156 (71.23%)
Short Trade:
63 (28.77%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-2.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-55.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.81 USD (7)
Crescita mensile:
6.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.33 USD
Massimale:
57.68 USD (5.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.25% (57.68 USD)
Per equità:
8.04% (82.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 60
USDJPY 45
XAUUSD 37
AUDNZD 28
EURGBP 24
AUDCHF 10
GBPUSD 8
AUDCAD 2
AUDUSD 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 23
USDJPY 9
XAUUSD 78
AUDNZD -46
EURGBP 22
AUDCHF 7
GBPUSD -9
AUDCAD -4
AUDUSD 1
NZDCAD 2
CADJPY -8
USDCHF -8
CADCHF -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.2K
USDJPY 1.8K
XAUUSD 5.4K
AUDNZD -4.1K
EURGBP 899
AUDCHF 554
GBPUSD -823
AUDCAD -526
AUDUSD 149
NZDCAD 215
CADJPY -1.1K
USDCHF -651
CADCHF -144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.86 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.84 USD
Massima perdita consecutiva: -55.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.49 × 79
Tickmill-Live04
0.60 × 5
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
ICMarkets-Live18
0.74 × 238
TradersWay-Live
0.82 × 39
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.87 × 45
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
Pepperstone-Demo01
1.00 × 29
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
184 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 1
Non ci sono recensioni
2025.09.04 13:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 09:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
Share of trading days is too low
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.30 04:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 04:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 04:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.30 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 04:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 1
30USD al mese
7%
0
0
USD
1.1K
USD
4
100%
219
68%
77%
1.31
0.30
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.