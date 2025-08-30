- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
219
Profit Trade:
149 (68.03%)
Loss Trade:
70 (31.96%)
Best Trade:
14.86 USD
Worst Trade:
-14.10 USD
Profitto lordo:
274.69 USD (23 855 pips)
Perdita lorda:
-209.39 USD (21 027 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (21.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.84 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
77.09%
Massimo carico di deposito:
6.14%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
156 (71.23%)
Short Trade:
63 (28.77%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-2.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-55.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.81 USD (7)
Crescita mensile:
6.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.33 USD
Massimale:
57.68 USD (5.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.25% (57.68 USD)
Per equità:
8.04% (82.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|60
|USDJPY
|45
|XAUUSD
|37
|AUDNZD
|28
|EURGBP
|24
|AUDCHF
|10
|GBPUSD
|8
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|23
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|78
|AUDNZD
|-46
|EURGBP
|22
|AUDCHF
|7
|GBPUSD
|-9
|AUDCAD
|-4
|AUDUSD
|1
|NZDCAD
|2
|CADJPY
|-8
|USDCHF
|-8
|CADCHF
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|1.8K
|XAUUSD
|5.4K
|AUDNZD
|-4.1K
|EURGBP
|899
|AUDCHF
|554
|GBPUSD
|-823
|AUDCAD
|-526
|AUDUSD
|149
|NZDCAD
|215
|CADJPY
|-1.1K
|USDCHF
|-651
|CADCHF
|-144
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.86 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.84 USD
Massima perdita consecutiva: -55.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.49 × 79
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 5
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.74 × 238
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.87 × 45
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 29
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
ICMarkets-Live02
|1.67 × 52
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 1
