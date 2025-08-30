SegnaliSezioni
Blackbox Ryo Wong Exam Live Signal 2

0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
797
Profit Trade:
592 (74.27%)
Loss Trade:
205 (25.72%)
Best Trade:
27.69 USD
Worst Trade:
-110.15 USD
Profitto lordo:
1 094.44 USD (330 343 pips)
Perdita lorda:
-998.64 USD (1 208 852 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (28.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.10 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.89%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
570 (71.52%)
Short Trade:
227 (28.48%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-211.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.80 USD (12)
Crescita mensile:
-12.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.17 USD
Massimale:
415.33 USD (31.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.65% (415.33 USD)
Per equità:
44.03% (386.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 178
XAUUSD 177
GBPUSD 127
USDJPY 111
AUDNZD 110
AUDCAD 38
BTCUSD 27
AUDCHF 27
ETHUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 25
XAUUSD 158
GBPUSD 82
USDJPY 28
AUDNZD -32
AUDCAD -150
BTCUSD -64
AUDCHF 50
ETHUSD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 948
XAUUSD 15K
GBPUSD 4.2K
USDJPY 5.5K
AUDNZD -873
AUDCAD -9.8K
BTCUSD -884K
AUDCHF 2.5K
ETHUSD -12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.69 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +28.20 USD
Massima perdita consecutiva: -211.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
FBS-Real-12
0.00 × 19
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 19
Exness-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Axi-US02-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.00 × 5
Osprey-Live
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.03 × 77
Weltrade-Live
0.11 × 377
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.35 × 74
ICMarketsSC-Live32
0.42 × 124
ICMarketsSC-Live20
0.56 × 25
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.59 × 818
ATCBrokers-Live 1
0.59 × 239
44 più
Non ci sono recensioni
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
