- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
797
Profit Trade:
592 (74.27%)
Loss Trade:
205 (25.72%)
Best Trade:
27.69 USD
Worst Trade:
-110.15 USD
Profitto lordo:
1 094.44 USD (330 343 pips)
Perdita lorda:
-998.64 USD (1 208 852 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (28.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.10 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.89%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
570 (71.52%)
Short Trade:
227 (28.48%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-211.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.80 USD (12)
Crescita mensile:
-12.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.17 USD
Massimale:
415.33 USD (31.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.65% (415.33 USD)
Per equità:
44.03% (386.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|178
|XAUUSD
|177
|GBPUSD
|127
|USDJPY
|111
|AUDNZD
|110
|AUDCAD
|38
|BTCUSD
|27
|AUDCHF
|27
|ETHUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|25
|XAUUSD
|158
|GBPUSD
|82
|USDJPY
|28
|AUDNZD
|-32
|AUDCAD
|-150
|BTCUSD
|-64
|AUDCHF
|50
|ETHUSD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|948
|XAUUSD
|15K
|GBPUSD
|4.2K
|USDJPY
|5.5K
|AUDNZD
|-873
|AUDCAD
|-9.8K
|BTCUSD
|-884K
|AUDCHF
|2.5K
|ETHUSD
|-12K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.69 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +28.20 USD
Massima perdita consecutiva: -211.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 19
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.03 × 77
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.35 × 74
|
ICMarketsSC-Live32
|0.42 × 124
|
ICMarketsSC-Live20
|0.56 × 25
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.59 × 818
|
ATCBrokers-Live 1
|0.59 × 239
