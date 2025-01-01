SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale Richard donchian è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
142%
Abbonati
25
Settimane
50
Trade
171
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.48
DD massimo
22%
JS SmartGrid Signal MG01
Crescita
1 528%
Abbonati
110
Settimane
86
Trade
1266
Vincita
80%
Fattore di profitto
3.29
DD massimo
32%
Low risk trading version 3
Crescita
3 386%
Abbonati
5
Settimane
40
Trade
1836
Vincita
51%
Fattore di profitto
1.79
DD massimo
46%
Deux ex machina
Crescita
5 011%
Abbonati
3
Settimane
229
Trade
1380
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
374%
Abbonati
24
Settimane
121
Trade
1008
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.56
DD massimo
26%
Gold Reaper New V2 2
Crescita
115%
Abbonati
11
Settimane
49
Trade
490
Vincita
71%
Fattore di profitto
2.30
DD massimo
17%
Daily Gold Sniper
Crescita
335%
Abbonati
10
Settimane
36
Trade
122
Vincita
95%
Fattore di profitto
1.65
DD massimo
34%
NoPain MT5
Crescita
1 547%
Abbonati
68
Settimane
205
Trade
5459
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
MagicGW audcad L
Crescita
1 203%
Abbonati
53
Settimane
43
Trade
1457
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.15
DD massimo
28%
TTM Stable Run 655
Crescita
5 728%
Abbonati
11
Settimane
224
Trade
14325
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.58
DD massimo
54%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2215 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.